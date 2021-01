Sulle nostre Alpi non c’è che l’imbarazzo della scelta

Consultando il sito di Turismofvg nella sezione “Cosa fare” e per poi cliccare sulla pagina “Montagna 365” sono a disposizione molte opzioni per programmare un’uscita sulla neve, con vario grado di difficoltà, ma in genere si tratta di percorsi non eccessivamente impegnativi e alla portata di molti a patto di avere l’attrezzatura adatta.

Nel caso dello sci alpinismo ci sono a disposizioni almeno 13 itinerari ben tracciati, dei quali sono indicati con precisione i percorsi, la loro lunghezza e il tempo di percorrenza stimatoe ogni altra informazione utile, inclusa la traccia gps da scaricare sul proprio smartphone. Si va dal Piancavallo e fino alle montagne del Tarvisiano.

I livelli di difficoltà variano tra il basso - la salita al rifugio del Monte Ferro a Sappada richiede due ore per un percorso di 3 chilometri - il medio e l’alto, come nel caso dell’itinerario per Forcella Baldas, lungo 7,5 chilometri (3,30 ore di percorrenza) e non tracciato.

Per lo sci da fondo sono a disposizione almeno 17 opzioni con piste battute, molte delle quali concentrate sull’arco alpino che da Forni Avoltri arriva fino a Tarvisio (ma ci sono anche il Piancavallo e Claut), mentre se si desidera usare le ciaspole, sempre consultando lo stesso sito, abbiamo trovato almeno 15 itinerari di varia lunghezza e difficoltà in altrettante località.