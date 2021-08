Sulle orme dei pellegrini da Miren alle Foci dello Stella

Cinque giorni di cammino attraverso strade, sentieri, carrarecce del Territorio regionale per un totale di oltre cento chilometri. È l’edizione 2021 della Romea Strata Fvg, organizzata dalla Pro Loco Fogliano Redipuglia dal 3 al 7 settembre e che, partendo dal santuario di Monte Grado a Miren (Merna), in Slovenia, raggiungerà Marano Lagunare dopo aver toccato numerose località, da Fogliano a San Canzian d’Isonzo, da Aquileia a Barbana fino a Cervignano e San Giorgio di Nogaro. Un percorso aggiornato rispetto alle scorse edizioni che si concludevano al santuario lagunare di Barbana: quest’anno, invece, la decisione di aggiungere due giornate per proseguire il cammino in quella che è un’antica via di pellegrinaggio riscoperta negli ultimi anni. Il primo giorno, il 3 settembre, la tappa da Miren a San Pier d’Isonzo mentre il 4 settembre si raggiungerà Aquileia. Il 5 sarà la volta di Barbana che sarà tappa anche notturna. Il quarto giorno, il 6 settembre, si raggiungerà San Giorgio di Nogaro ed infine il 7 settembre Precenicco con la foce dello Stella.



“L’Europa è nata pellegrinando”, scriveva il celebre scrittore tedesco Johann Wolfgang Goethe. Una sacca, in pelle o in stoffa, e un bastone, il bordone, era ciò che i pellegrini avevano con sé quando nel Medioevo partivano verso i Luoghi Santi per eccellenza: Roma, Santiago e Gerusalemme. Oggi il Cammino di Santiago attrae persone da ogni parte del mondo ed è sicuramente il pellegrinaggio più celebre e un’avventura imprescindibile per chi vuole riscoprire l’essenza autentica della spiritualità.“La Romea Strata è un percorso che vuole riscoprire un’antica via di pellegrinaggio solcata nei secoli da molti uomini e donne che si dirigevano verso importanti mete di fede. Qui vi attingevano luce, forza e speranza per rilanciare il proprio percorso religioso”, raccontano i promotori dell’iniziativa a livello nazionale.“Siamo soddisfatti del riconoscimento ottenuto dalla Regione che premia l'impegno della Pro Loco nel creare progettualità in linea con la visione regionale e che ampliano il raggio d'azione indicato da Turismo Fvg”, fa sapere la presidente Marta Lollis. “Un turismo lento, slow che vede però il turista protagonista e partecipe delle proposte esperienziali che vengono offerte. Il turista, quindi, sceglie e seleziona in base ai gusti quello che viene inserito nelle progettualità che si modellano anno per anno proprio sulla base delle esperienze precedenti e delle richieste espresse”.“Andremo, dunque, a percorrere una via dei pellegrini, la Romea Strata, da Miren a Precenicco, arricchendola e rendendola a misura di persona coinvolgendo strutture turistiche, ricettive, enogastronomiche, museali e culturali presenti lungo l'itinerario toccando Aquileia e Grado e questo ci consentirà di intercettare anche il flusso turistico straniero presente nel periodo. Cerchiamo – conclude Lollis - di lavorare nell'ottica di sempre maggior sviluppo turistico esperienziale ma concordiamo con la necessità già espressa dalla Regione di un potenziamento e miglioramento della rete di servizi necessari per rendere questi cammini alla portata di tutti”.La prenotazione è obbligatoria allo 0481489139 o 3461761913 o scrivendo una mail a info@prolocofoglianoredipuglia.it. Per partecipare all’evento sarà necessario esibire il Green Pass.