Sulle orme di Walter Bonatti

Per celebrare il 65° anniversario della partenza dalla Val Resia della traversata scialpinistica delle Alpi da parte di Walter Bonatti, venerdì 19 marzo, sulla pagina facebook del Parco naturale delle Prealpi Giulie sarà proposto un evento on line, con inizio alle 20.30.



Saranno ospiti della serata la sportiva Dimitra Theocharis e il giornalista Alessandro Filippini. "La diretta dell'evento può essere seguita anche da chi non è iscritto a Facebook".

L'iniziativa è organizzata dalla consulta giovani della riserva Mab Unesco delle Alpi Giulie Italiane in collaborazione con il Parco naturale delle Prealpi Giulie.

Il 14 marzo 1956, infatti, Bonatti partì proprio da Stolvizza di Resia per compiere l'impresa.

"La partenza fu così stabilita per il 14 marzo dello stesso anno 1956 - raccontò poi Bonatti -: dal Monte Canin, ultima porzione di Alpi Giulie italiane, al Colle di Nava nelle Alpi Marittime.

E finalmente il 18 maggio, il Colle di Nava ormai fiorito dalla profumata primavera. Con veloci e capricciose emozioni, i nostri sci guizzano per l’ultima volta sulle belle nevi di Monesi, ormai in vista del mar ligure, e l’orma di ogni curva sembra voler significare un’ideale parentesi che chiude dietro di se la grande avventura. La traversata sci-alpinistica delle Alpi è terminata, il mio fantastico polo è raggiunto. Nel futuro indubbiamente si potranno fare infinite modifiche nei dettagli per rendere questa traversata più o meno ardita o sicura; rimane però la realtà affascinante dell’impresa, coerente in tutte le sue finalità. A noi la soddisfazione di averla compiuta per primi, agli altri la certezza di poterla ripetere. Difficilmente potranno trovare condizioni peggiori".