Sulle piste da sci è partito l'innevamento

Lo scorso fine settimana sono iniziate le operazioni di innevamento artificiale nei poli sciistici del Friuli Venezia Giulia. La conferma arriva da PromoTurismoFvg, che precisa come nel territorio ci si stia organizzando per un avvio in sicurezza della stagione sciistica, con un occhio prudente rivolto all’evoluzione della pandemia e alle decisioni dell’esecutivo nazionale.

PromoTurismoFvg evidenzia come le operazioni propedeutiche all’innevamento siano iniziate diversi mesi fa. In questi giorni si sono venute a creare le condizioni meteo ideali per attivare i cannoni e si è deciso di procedere.

In questo modo, nel caso in cui ci fossero le condizioni per avviare la stagione sciistica, si potrà partire. Non innevare ora avrebbe significato precludersi la possibilità di attivare gli impianti in caso di via libera da parte del Governo. Ieri è stato approvato il protocollo congiunto di tutte le regioni dell’arco alpino per avviare la stagione sciistica. Il documento passerà al Comitato tecnico scientifico e poi il Governo deciderà cosa fare.