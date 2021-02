Sulle piste Fvg si scierà con lo skipass digitale

Skipass 2021 e turismo sempre più digitale: per sciare nei sei poli del Friuli Venezia Giulia occorrerà registrarsi sul sito di PromoTurismoFvg. È questa la novità della stagione che, in attesa della decisione definitiva da parte del Governo in merito alla conferma dell’apertura degli impianti dal 15 febbraio, rappresenta un ulteriore step nel processo di digitalizzazione avviato lo scorso anno dall’ente del turismo regionale.

Per accedere alle piste occorrerà registrarsi prima sul sito di PromoTurismoFvg, che riporta tutte le indicazioni per attivare le procedure, e acquistare successivamente lo skipass nello shop online. Chi si iscriverà alla pagina entro il 25 aprile riceverà in omaggio la FvgCard multiservizi del valore di 5 euro e valida per cinque anni, da ritirare in una delle casse dei poli sciistici della regione quando saranno riaperti al pubblico.

Lo skipass potrà essere acquistato direttamente dal proprio smartphone, consentendo così di tenere sotto controllo il numero di presenze sulle piste degli impianti sciistici della regione. L’obiettivo è quello di ridurre il più possibile le file alle casse dei poli, ma sarà comunque garantito un servizio minimo per situazioni eccezionali.

In un’ottica di innovazione e nel rispetto delle normative anti-assembramento, PromoTurismoFvg ha accelerato il processo di digitalizzazione già programmato per il 2021 promuovendo la nuova FVGcard multiservizi. Il classico supporto magnetico dello skipass diventa ora una vera e propria smart card universale, sulla quale caricare in modo facile e veloce non solo i biglietti acquistati online, ma tutta una serie di servizi che in futuro si estenderanno anche ad altri ambiti, come gli ingressi in spiaggia e i musei della regione.