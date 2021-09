È in partenza la prima edizione di “4 Sentieri: sulle tracce delle donne dei boschi”. Si tratta di una rassegna di escursioni guidate alla riscoperta delle leggende e tradizioni delle Valli del Natisone e del Torre, in particolare per quanto riguarda la figura della donna nell’immaginario popolare. Tante le sorprese lungo il sentiero. Si raccomanda vestiario idoneo e scarponi da trekking.



Quattro sono le date a settembre: sabato 11 e domenica 12 a Masseris (Savogna) e sabato 18 e domenica 19 a Musi (Lusevera). In caso di maltempo, sabato 25 verrà recuperato l’evento di Masseris e domenica 26 quello di Musi.



La partecipazione è gratuita, previa prenotazione tramite form online compilabile nella pagina Eventi | Prireditve del sito del Museo Etnografico di Lusevera (museoluseverabardo.it). I posti a disposizione sono trenta per ogni data, e a tutti coloro che compileranno il form verrà mandata email di conferma riguardo all’esito della prenotazione. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare anche tramite whatsapp il numero 353 432 0692.



PROGRAMMA 4 SENTIERI

prescelti per le escursioni, dove vi preghiamo di arrivare entro le 8:45 in modo da consentire la partenza alle ore 9:00. Ogni evento proseguirà, dalle ore 13:00, con un pranzo tipico accompagnato da musica e balli popolari, grazie all’intervento del Gruppo Folcloristico delle Valli del Natisone/Beneška Folklorna Skupina Živanit. Il pranzo include primo, secondo e acqua avrà un costo di 10 euro, da versare direttamente al ristorante che ospiterà il pomeriggio musicale (Bar Trattoria Vartacia nelle giornate di Masseris, Trattoria Bar Alle Sorgenti in quelle di Musi).“4 Sentieri: sulle tracce delle donne dei Boschi” nasce da un’idea di Vanessa Codutti e Dario Rizzo, registi under 30, che già da tempo collaborano con il Centro di ricerche culturali di Lusevera | Center za kulturne raziskave Bardo, promotore dell’evento. Collaboratori del progetto sono: Gruppo Folcloristico delle Valli del Natisone/Beneška Folklorna Skupina Živanit, Beneško Gledališče, Planinska Družina Benečije, Associazione Ex Emigranti Val Torre Lusevera, Compagnia Airali, Associazione/Združenje Don Mario Cernet e il Circolo Culturale Resiano “Rozajanski dum”.-sabato 11 settembre, ore 8:45 > Masseris-domenica 12 settembre, ore 8:45 > Masseris-sabato 18 settembre, ore 8:45 > Musi-domenica 19 settembre, ore 8:45 > MusiDate di recupero-sabato 25 settembre, ore 8:45 > Masseris-domenica 26 settembre, ore 8:45 > Musi