Sveglia all'alba per osservare la migrazione degli uccelli

Sabato 23 ottobre appuntamento da non perdere alla Riserva naturale regionale della Valle Cavanata, a Fossalon di Grado. Alzandovi di buon’ora potrete conoscere un’attività importante che da anni si svolge nella Riserva. Qui è infatti presente la Stazione di cattura e inanellamento a scopo scientifico Riserva naturale regionale Valle Cavanata.

L’inanellamento è una tecnica di ricerca basata sul marcaggio individuale degli uccelli e rappresenta uno dei metodi più efficaci per studiare la biologia, l’ecologia, il comportamento, i movimenti, la produttività delle popolazioni e la demografia.



Una rete di stazioni di monitoraggio, coordinate dai Centri Nazionali, è alla base della gestione delle attività di inanellamento in Europa, dove EURING (l'organismo europeo per l’inanellamento) garantisce l’efficiente collaborazione.



La Stazione opera nell’ambito del Progetto MonITRing, coordinato da ISPRA. Le attività vengono svolte per mezzo di sessioni regolari di cattura durante tutto l’arco dell’anno da parte di personale altamente specializzato. Questo progetto, oltre ad aumentare la conoscenza dell’avifauna, ci permette di ottenere importanti informazioni sul ruolo della Riserva naturale Valle Cavanata come scrigno di biodiversità.



Nel periodo 2009-2018 presso la Stazione sono stati catturati circa 5.000 individui appartenenti a oltre 60 specie diverse. Per conoscere meglio questa importante realtà,che accompagneranno i visitatori a vedere le reti che vengono utilizzate per fare i monitoraggi e condivideranno con importanti consigli su come svolgere con soddisfazione e nel rispetto delle specie osservate l’attività di birdwatching.Nel rispetto delle normative relative all'emergenza COVID-19 l’evento è organizzato a numero chiuso. La partecipazione è possibile solo su prenotazione e con Green pass valido. Per aderire inviate una mail all’indirizzo info.educazionecavanata@gmail.com con il vostro nominativo e un recapito telefonico. La prenotazione è effettiva al ricevimento della conferma da parte dello staff della Riserva naturale Valle Cavanata. La partecipazione all’evento è gratuita. Per partecipare è obbligatorio l’uso della mascherina e il rispetto della distanza di sicurezza.Data: 23 ottobreOrario di inizio: 8.00Durata: 2 oreLuogo di ritrovo: verrà comunicato agli iscritti via mailDifficoltà: adatto a tuttiEquipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo, consigliamo di portare un binocoloQuota di partecipazione: gratuito grazie al contributo del Comune di Grado e della Regione Friuli Venezia GiuliaPrenotazione: obbligatoria all’indirizzo info.educazionecavanata@gmail.comGreen pass: obbligatorioIn caso di leggero maltempo l'appuntamento sarà comunque garantito. In caso di grave maltempo, l'escursione verrà rimandata e saranno avvisati gli iscritti tramite mail entro il giorno precedente. Si fa affidamento alle previsioni del sito http://www.meteo.fvg.it/ (OSMER FVG) come garanzia di attendibilità.Dal 1 aprile al 31 ottobre l'apertura del Centro visite è giornaliera dalle 10.00 alle 17.00 con turno di chiusura il giovedì.Dal 1 novembre al 31 marzo sabato, domenica, lunedì e festivi dalle ore 10.30 alle ore 15.30.