Taglio del nastro per il nuovo infopoint di Cormons

"Con il connubio pubblico-privato il Collio sta crescendo in maniera prepotente: il nuovo infopoint regionale di Cormons aggiunge una sede moderna, efficiente e rispondente alle esigenze dei turisti, proponendosi come una vera cartolina". Lo ha detto l'assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini oggi in piazza XXIV Maggio a Cormons inaugurando i locali di quello che è il 19esimo infopoint di PromoTurismoFvg in Friuli Venezia Giulia.

"Come Regione abbiamo creduto nel Collio e stiamo spingendo al massimo - ha rilevato Bini - con azioni concrete e immissione di risorse per promozione e investimenti. I brand 'Io sono Friuli Venezia Giulia' e 'I love Collio' rappresentano l'ottima sintesi di un'offerta che punta sul paesaggio, sull'enogastronomia, lo sport e il vivere sano: sono messaggi di modernità, innovazione amore per la nostra terra".

La sede, dopo la benedizione di monsignor Paolo Nutarelli, ha aperto ufficialmente i battenti con il taglio del nastro a cura di Bini e del sindaco di Cormons Roberto Felcaro e alla presenza dei primi cittadini del Collio che - è stato detto - stanno facendo squadra insieme, raccordandosi in maniera sistematica per una mettere a punto una strategia ottimale.

Bini ha parlato di un turismo del Friuli Venezia Giulia "che sta ripartendo alla grande. Abbiamo ottimi segnali che ci promettono un'estate ricca di visitatori. Il Collio - ha concluso l'assessore regionale - è uno spaccato della nostra regione certo piccola ma bellissima e interessante che sono sicuro in questo 2021 mostrerà ancora di più le sue potenzialità".

"È una bellissima opportunità, importante per la promozione turistica e per veicolare al meglio le tantissime eccellenze, anche enogastronomiche, dell'areale del Collio". Questo, in una nota, il commento del consigliere regionale Diego Bernardis (Lega). "La presenza di tutti i sindaci del Patto del Collio all'inaugurazione dell'ufficio turistico di Cormons - rimarca Diego Bernardis - suggella la stretta collaborazione fra questi Comuni, anche in ambito turistico e promozionale. Infatti, nelle vetrine di questo nuovo infopoint faranno capolino le bottiglie dei produttori di vino del Collio, o le eccellenze gastronomiche tipiche di Dolegna del Collio, piuttosto che San Floriano, Mossa o Medea".

"Un sentito plauso - conclude Bernardis - a tutti coloro che hanno creduto e lavorato per concretizzare questa nuova opportunità, sicuramente un validissimo obiettivo che dà ulteriore slancio al progetto di valorizzazione e promozione del territorio del Collio, già avviato anche con la candidatura a patrimonio mondiale Unesco della Brda/Collio/Cuei".