Tariffe troppo elevate, Alitalia spiega il suo 'no' a Ronchi

"Tariffe ispiegabilmente elevate, anche superiori a oltre il 100% delle condizioni offerte alla concorrenza straniera". E' questo il motivo che ha spinto Alitalia a non riattivare, al momento, nessun volo per Ronchi dei Legionari. La compagnia di bandiera considera il prezzo "ingiusto, troppo alto e fuori mercato". L'azienda, dopo le polemiche di questi giorni, ha deciso di rendere pubbliche con un comunicato le vere criticità che si celano dietro ai mancati collegamenti con il Trieste Airport.

"La compagnia - spiega Alitalia in una nota - ha trasmesso ai vertici degli organi di controllo evidenze circa la discriminazione economica con la quale viene approcciata, atteggiamento imperante da parte della maggioranza degli aeroporti italiani. Come è ovvio, l’efficientamento di Alitalia richiede anche di porre fine all’asimmetria competitiva esistente con le compagnie straniere, che ricevono un servizio del tutto analogo”.

“Alitalia – conclude la nota – conferma, infine, che il ripristino in corso dei collegamenti aerei è condizionato esclusivamente dalla velocità di risalita della domanda impattata dalla pandemia Covid-19 e, per l’appunto, dall’ottenimento dagli aeroporti di condizioni economiche per il riavvio dei voli in linea con quelle offerte alle altre compagnie aeree”.

"Alla luce delle precisazioni di Alitalia in merito ai motivi dell’interruzione dei collegamenti aerei da e per Trieste, credo sia opportuno che il presidente di Trieste Airport Antonio Marano faccia chiarezza in una sede istituzionale smentendo o confermando la nota della compagnia aerea e, in quest’ultimo caso, spiegandone le ragioni. Per questa ragione ho richiesto che il dottor Marano sia audito al più presto dalla commissione Trasporti della Camera”, scrive in una nota la deputata e coordinatrice di Forza Italia Fvg Sandra Savino che, nei giorni scorsi, assieme al collega di partito Roberto Novelli aveva inviato una lettera al commissario straordinario e al direttore generale di Alitalia per richiedere un incontro e sollecitare la riattivazione delle tratte aeree giornaliere tra Trieste e Roma.