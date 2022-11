Tarvisio, Malborghetto e Pontebba sulle tracce del confine

Sarà il convegno dal titolo “Tracce del confine: la Grande Guerra” che si terrà durante la presentazione del volume intitolato "Valcanale e Canal del Ferro: da nemiche ad esempio di integrazione" dell’omonimo progetto educativo didattico, a dare il via alle numerose iniziative che coinvolgeranno i territori dei comuni di Pontebba, Malborghetto – Valbruna soggetti partner assieme al comune capofila di Tarvisio previste nei mesi di novembre, dicembre e gennaio.

La realizzazione del libro, che ha visto il coinvolgimento di tutte le scuole del plesso scolastico di Tarvisio con il coordinamento dell’Istituto scolastico onnicomprensivo “I. Bachmann” e la supervisione di Davide Tonazzi, storico ed editore del libro tramite le “Edizioni Saisera (Malborghetto-Valbruna)” con il supporto delle tre Associazioni della Valcanale-Canale del Ferro, "Quello che le montagne restituiscono" di Pontebba, "Amici di Valbruna" di Malborghetto-Valbruna e "Memorie Canal del Ferro"di Chiusaforte, con i loro esperti hanno accompagnato gli studenti alla realizzazione dei contenuti, curandone la realizzazione.

Il progetto educativo - didattico è iniziato nel 2019 poi causa Covid, sospeso fino a fine emergenza sanitaria, si conclude appunto quest'anno con la presentazione del libro, che ha l’intento di valorizzare la peculiare identità della Valcanale e della Canal del Ferro, le cui tradizioni sono strettamente legate alla storia e alle vicende del triplice confine italo-austro-sloveno.

Un'iniziativa finanziata per la maggior parte dalla Regione, ma realizzata anche con il sostegno del Consorzio B.I.M. della Drava e del Comune di Tarvisio (capofila) e dei quattro Comuni partner di Pontebba, Malborghetto, Chiusaforte e Dogna.

La presentazione del libro "Valcanale e Canal del Ferro: da nemiche ad esempio di integrazione" avverrà il 10 novembre dalle 9.30 alle 11 al Cinema Teatro Italia di Pontebba. Il volume si articola in una prima parte storica curata dallo stesso Tonazzi e in una seconda parte composta dagli elaborati dei ragazzi (dai disegni dei piccoli agli scritti o alle fotografie dei più grandi).

Alla conferenza che seguirà la presentazione del libro saranno presenti gli esperti delle tre Associazioni della Valcanale-Canale del Ferro, e l'evento viene sostenuto dal partneriato del progetto denominato “Tracce del Confine”, che mette a disposizione lo spazio (gazebo, musica e rinfresco per i ragazzi) e cura la successiva cerimonia, che si terrà nel piazzale di fronte al cippo dell’ex confine presente sul ponte di Pontebba, ove avverrà la consegna di una copia del libro a tutti i ragazzi delle scuole e alle autorità presenti. Ad allietare la cerimonia, un momento musicale con Antonio Petterin alla fisarmonica, su note che spaziano in brani tipici dei due territori: Valcanale e Canal del Ferro.

Il calendario di “Tracce del Confine” è già punteggiato da altri eventi. Il 12 novembre è in programma la presentazione del volume scritto dal direttore artistico del festival Folkest, ricercatore giornalista e musicista Andrea Del Favero, intitolato “Lungje, Po’!”, alle 18 nel nuovo Museo della Dogana di Coccau. Il titolo del libro di Del Favero si riferisce al grido che i ballerini lanciavano all’indirizzo dei suonatori per incitarli a continuare a suonare: è stato scelto per simboleggiare l’augurio rivolto al presente e al futuro della musica popolare del Nordest Italia e delle regioni contermini.

In un unico volume è raccolta l’approfondita ricerca sul campo di Del Favero, rivolta alla musica tradizionale del Friuli, terra di convivenze e compresenze, con una carrellata dettagliata e affascinante nella storia tra antichi strumenti, prassi esecutive ormai perdute insieme a una serie di esempi musicali provenienti da documenti storici e registrazioni sul campo. A suggellare la presentazione sarà anche un concerto itinerante con il gruppo musicale Trio Golob Kanaltaler Kultur Verein e dello stesso Del Favero con Lino Straulino. Momento gastronomico nel ristorante Piussi.

Un altro appuntamento è in programma il 26 novembre dalle ore 18 nel nuovo Museo della Dogana di Coccau, struttura multifunzionale aperta di recente alla chiusura di un progetto Interreg Italia-Austria, che insieme alla struttura museale “gemella” di Arnoldstein, il comune carinziano contermine, fungerà da motore per una fruizione attiva della cultura locale. Sul tema “Tracce del Confine: la Grande Guerra”, interverranno gli esperti delle associazioni storiche di Pontebba, Chiusaforte e Valbruna. Spazio alla gastronomia in pizzeria Italia a Coccau, mentre la conclusione in musica è affidata ad Antonio Petterin.

Il 3 dicembre nel Palazzo Veneziano di Malborghetto appuntamento alle 18 con “Tracce del Confine: il passaggio di Napoleone” filmato a carattere storico sulle tracce del passaggio dell’esercito napoleonico nell'area della montagna friulana, e conferenza dello storico Paolo Foramitti sul tema ”La collina di Rutte”. Il bicentenario dalla morte di Napoleone è l’occasione per ripercorrere le vicissitudini degli abitanti della Valcanale-Canale del Ferro a partire dalla dominazione francese, che si conclude con il Trattato di Campoformido del 1797, passando per il Trattato di Saint Germain del 1919 che, a seguito del crollo dell’Impero Austro-Ungarico, segna l’ingresso della Valle in Italia, e che vent’anni dopo porterà alla dolorosa vicenda delle Opzioni, per giungere infine alla recente “scomparsa” del confine stesso con l’avvento dell’Unione Europea.

In partenza un concorso denominato “Gente di confine”, aperto a brevi filmati e immagini fotografiche sulla tematica del “confine", che contribuiranno a formare, in una dinamica collaborativa, un’originale interpretazione del patrimonio etnologico locale da parte di coloro che lo abitano o che lo visitano. Due le sezioni previste: giovani e studenti fino ai 25 anni con un premio di 250 euro, adulti residenti e turisti con un premio di 250 euro.

La cerimonia di premiazione, alla presenza del sindaco di Tarvisio Renzo Zanette, si terrà il 10 dicembre alle 18 nel Museo della Dogana di Coccau nel contesto di una “Giornata del confine”, che sarà anche occasione per i visitatori di ricevere informazioni o di visitare i luoghi storici che hanno segnato il territorio (Forte Hensel, Tunnel di Bretto, Confine di Pontebba, etc.) e le sedi museali della Valcanale (Museo della Dogana di Coccau, Parco geominerario di Cave del Predil, Palazzo Veneziano di Malborghetto, Palazzo Municipale di Pontebba). Nell'organizzazione saranno coinvolte le persone che fanno parte delle associazioni storiche e culturali del territorio e i gestori dei musei. Finale gastronomico nel bar Da Clelia e la musica a cura di Sveva Della Mea.

Il cartellone di Tracce di Confine s'intreccia con quello della manifestazione musicale invernale “Aperiski”, toccando sempre i tre comuni coinvolti, e aprendo anche finestre sullo sport. I concerti prenderanno il via l'8 dicembre dalle 14.30 alle 17 con l’animazione curata dall’Associazione Bottega dei sogni in piazza Unità d'Italia a Tarvisio,”, a seguire l'accensione dell'albero di Natale e alle 17,30 il Coro Gospel “The NuVoicesproject” nella Chiesa sei SS Pietro e Paolo. Focus sullo sport il 17 dicembre dalle 18 al piazzale Kantina di Fusine (Tarvisio), con la partecipazione di Luciano Zanier e dell'allenatore di salto Simone Pinzani, in una cornice di gastronomia e musica di qualità. Fine anno in musica il 31 dicembre a Tarvisio in Piazza Unità d’Italia dalle 22 con il DJ Worzy, a seguire Exes in concerto per arrivare al gran finale della tradizionale fiaccolata dal Monte Lussari.

Dal 21 dicembre al 7 gennaio a Tarvisio si susseguiranno altri concerti, con la presenza di numerosi gruppi musicali e di intrattenimento e animazione; il Coro S. Antonio Abate (27/12), la Messa di Santo Stefano nella Chiesa dei SS Pietro e Paolo (26/12), Acqualtateatro (28/12 e 3/01/2023, 6/01), Alphorn, suonatori corno (29/12), gruppo bandistico di Pontebba e Camporosso (30/12), Dj Worzy ed Exes (31/12 dalle 22), in occasione della note di San Silvestro, Harmony Gospel Singers (2/01/2023), Quartetto fiati Matteo Moschitz con a seguire la musica con DJ (4/01 e 6/01), Befane in piazza (5/01) Alpenrockers (7/01).