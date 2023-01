Taxi, a Monfalcone servizio sia più capillare

In accordo con i tassisti sono state effettuate alcune modifiche alla regolamentazione affinché il servizio sia più capillare. Per questo è stato riorganizzato, dopo una serie d'incontri con la categoria, l’assetto lavorativo dei taxi a Monfalcone.

“Dopo aver condiviso esigenze e obiettivi con la categoria durante una serie di incontri con gli attori partecipanti alla Commissione Consultiva, il Dottor Pavano e il Comandante Bagatto” spiega l’Assessore Luca Fasan, “abbiamo steso un piano di modifiche”.

La novità sostanziale risiede nella turnazione: la giornata sarà coperta dal servizio taxi 24 ore su 24 con turni da quattro tassisti che avranno la precedenza ma, dal primo febbraio, anche i tassisti “fuori turno” potranno all’occorrenza iniziare a lavorare, in modo da non restare scoperti.

“I flussi di Monfalcone sono molto elevati in estate e in primavera, quando le crociere portano i turisti a Monfalcone che, sprovvisti di automobile, desiderano visitare la Città”, spiega Cisint, “in più la nuova turnazione va a beneficio di tutti i cittadini che abbiano bisogno del servizio taxi in orari scomodi, come per esempio nel caso di dimissione dal pronto soccorso in orario notturno”. Aggiunti, infatti, due stalli di fermata all’ospedale San Polo, oltre agli stalli di stazionamento già previsti da regolamento nella via Fratelli Rosselli parte interna e nel piazzale della Stazione ferroviaria.

Novità che si aggiunge all’eliminazione del numero “Monfaltaxi”, incanalando ora le chiamate in unico numero “RadioTAXI” e all’adeguamento delle tariffe, che erano ferme dal 2013.

“Stiamo ragionando sulla possibilità di condividere i tassisti tra Comuni vicini, come Ronchi e Staranzano” spiega poi il Sindaco Anna Maria Cisint “per avere copertura completa, soprattutto visto l’incremento di rotte dall’aeroporto alle navi da crociera nel periodo turistico”.