Terapia Forestale in Val Cimoliana

Può vantarsi di essere la prima esperienza di Terapia Forestale nel territorio del Friuli Occidentale quella organizzata dalla Sezione Cai Pordenone in Val Cimoliana, e più precisamente nella Val Meluzzo, avendo come punto di riferimento il Rifugio Pordenone, di cui la Sezione è proprietaria.

A settembre 2021 si è svolta una Sessione Sperimentale di Terapia Forestale promossa dal Comitato Scientifico del Club Alpino Italiano e dal Consiglio Nazionale Delle Ricerche che ha visto la partecipazione di circa 60 persone. I risultati ottenuti con sofisticati strumenti di analisi biochimica, correlati agli esiti psicologici desunti attraverso appositi questionari, hanno consentito di evidenziare l’eccezionalità di questo luogo, che è stato pertanto riconosciuto quale Foresta Terapeutica.

Il Rifugio Pordenone è stato incluso nella lista dei siti dichiarati Stazione Qualificata di Terapia Forestale, grazie anche allo splendido luogo in cui si trova, a percorsi sicuramente vocati a questa disciplina e alla comoda accessibilità, lungo la Strada della Val Cimoliana.

Nel corso dell’estate 2022 la Sezione Cai di Pordenone propone tre Esperienze di Terapia Forestale: 25 giugno, 23 luglio e 3 settembre. L’attività consiste in una semplice passeggiata di circa 4 km all’interno del Pian Meluzzo, con l’accompagnamento di uno psicologo e di alcuni operatori specificamente qualificati.

Si alternerà il cammino con alcune soste, al fine di sviluppare la connessione delle percezioni sensoriali con l’ambiente forestale, inclusa l’inalazione dei preziosi oli essenziali emessi dalle piante e dal suolo forestale. I boschi della Val Meluzzo ove si svolgeranno i percorsi di Terapia Forestale promossi dal Cai Pordenone sono aperti e luminosi, formati in prevalenza da faggio, abete rosso e da numerose specie pioniere; peculiare è la presenza in fondovalle di pino mugo, determinata dal fenomeno di inversione termica. Tutte caratteristiche vegetazionali che li rendono particolarmente adatti alla funzionalità dell’aria forestale per la salute.

Ma cos'è la terapia forestale? Quali sono i benefici dello stare tra gli alberi e in natura per la salute fisica e mentale? Un significativo progetto avviato da Cnr e Cai, in collaborazione con il Centro regionale di Riferimento in Fitoterapia di Firenze, si è proposto di presentare e sistematizzare le conoscenze acquisite in tre decenni di ricerca scientifica, interpretando le esperienze di Terapia Forestale condotte in varie aree forestali della nostra Penisola.

Ne è emerso che le foreste, attraverso l’emissione di terpeni, una famiglia di composti organici volatili, rivestono un ruolo attivo e benefico nel contenimento delle infezioni alle vie respiratorie, nel combattere lo stress, l’ansia e la depressione. Uno dei primi risultati del progetto è stata la pubblicazione, nel dicembre 2020, del libro “Terapia Forestale”, facilmente reperibile in rete nel sito.cai.it.

Per informazioni e prenotazioni alle Esperienze di Terapia Forestale: info@cai.pordenone.it oppure 393 5722480 Grazia