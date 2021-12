Terre da raccontare - Palmanova

Sarà presentato lunedì alle 18 a Palmanova, nel Salone d’onore del Municipio, il primo volume del nuovo progetto editoriale “Terre da raccontare” di Francesco Antonini assieme a Zel Edizioni. Una guida turistica tascabile dedicata interamente alla città stellata e ai punti d’interesse più affascinanti che la circondano. Un viaggio nel turismo lento fatto di camminate, percorsi in bicicletta, passeggiate culturali, tour enogastronomici, visite a musei e luoghi d’interesse culturale.

Alla presentazione di lunedì 20 dicembre alle 18, nel Salone d’Onore del Palazzo municipale Piazza Grande 1, Palmanova, ci saranno i saluti istituzionali di Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale del FVG, e la presenza, oltre all’autore, di Giuseppe Tellini, Sindaco di Palmanova, Francesco Martines vice sindaco e di Silvia Savi, assessore alla Cultura e Turismo di Palmanova.

La guida di Palmanova, realizzata dal giornalista Francesco Antonini, che ha curato il progetto editoriale dell'intera collana, è articolata in quattro sezioni. Si potrà approfondire la storia della fortezza, le cose da vedere suddivise tra i diversi itinerari in città e sui bastioni, la Palmanova fatta di percorsi in bicicletta, camminate, escursioni nei borghi vicini, con un focus sulla pista ciclabile Alpe Adria. Infine i consigli degli Ambassador di PromoTurismo. Conclude il volume la presentazione della città di oggi, un ritratto di storici esercenti, imprenditori e animatori culturali e con un approfondimento dedicato alla Rievocazione storica.