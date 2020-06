Tesori della Terra al Geoparco delle Alpi Carniche

Il Geoparco Transfrontaliero delle Alpi Carniche, nato per valorizzare il patrimonio geologico della catena alpina attraverso attività scientifiche, divulgative, didattiche ed escursionistiche, si arricchisce di una nuova iniziativa. È all’avvio, infatti, il progetto transfrontaliero “TesTerra – Tesori della Terra”, finanziato attraverso il programma Interreg Italia Austria 2014-2020 CLLD.

Obiettivo del progetto è quello di esplorare un tema che ha anche una buona potenzialità turistica: i “tesori della Terra”, ovvero le risorse minerarie e le loro vie di commercio. Le antiche miniere per l’estrazione di minerali ferrosi sono dei siti geologici, ma anche dei siti storici, testimoni del rapporto uomo-territorio nell’antichità. Questo minerale, infatti, veniva portato nei luoghi di lavorazione per essere trasformato in manufatti che oggi sono reperti archeologici.

Il tema del rapporto tra l’uomo e le risorse minerarie è molto ampio e profondamente radicato anche nel nostro vivere quotidiano e nelle nostre tradizioni. Per permettere a tutti di conoscere questo tema, oltre alle indispensabili ricerche scientifiche, si proporranno escursioni geologiche guidate a tema, e poi appuntamenti di animazione estiva per famiglie, conferenze, eventi e attività didattiche nei musei pensate per le scolaresche.

I risultati delle ricerche diverranno mostre itineranti e pubblicazioni a disposizione del pubblico. Saranno ripensati allestimenti nei musei, così da renderli sempre più attrattivi. Verranno realizzati itinerari tematici che permetteranno agli escursionisti di visitare alcuni siti legati alla storia geomineraria in autonomia.

Sono coinvolti al progetto gli enti che da anni lavorano insieme al geoparco: l’UTI della Carnia (Lead Partner), l’UTI Val Canale-Canal del Ferro e il Geopark Karnische Alpen in Carinzia, che rappresentano il territorio interessato e realizzano concretamente le iniziative, e il Museo Friulano di Storia Naturale di Udine, che garantisce l’indispensabile supporto scientifico.

Il progetto, al suo avvio in questi giorni, avrà una durata di due anni. Per informazioni, contattare l’ufficio del geoparco presso l’UTI della Carnia (0433/487726-487779) o consultare il sito web www.geoparcoalpicarniche.org ).