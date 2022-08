Il 19 agosto alle 19 il famosissimo “The Vienna Boys Choir” terrà il suo concerto all'aperto nel parco di Warmbad. I "Piccoli Cantori di Vienna" è un coro di ragazzi austriaci fondato nel 1498 da Massimiliano I d'Asburgo. Sarà un'ottima occasione per abbinare la musica di prestigio con un soggiorno rilassante nel resort termale nella vicinissima Villach. Infatti, il Warmbaderhof ha preparato un apposito 'pacchetto' per tale occasione.