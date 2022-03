Tiepolo, successo per la giornata a Clauiano

Prosegue il Progetto di ricerca e turismo culturale sui Tiepolo e il Settecento in Friuli Venezia Giulia. "Il diletto e la meraviglia del vivere in campagna nel Settecento tra arti e vigne", domenica 27 marzo, ha fatto tappa a Villa Manin Guerresco di Clauiano e alle Cantine Foffani.



Affrescata da testa a piedi in epoca barocca, con strabilianti dipinti che narrano le virtù, fondamenta dell’anima, ma anche le guerre tra romani e orientali, che si affrontano contornati da allegorie e putti tra volute di girali d’acanto, domenica Villa Manin Guerresco ha accolto con un abbraccio festoso i numerosi visitatori che l’hanno affollata per il Festival dei Tiepolo.



La serata si è conclusa gioiosamente presso le Cantine Foffani, dove Elisabetta e Giovanni hanno affettuosamente accompagnato gli ospiti orientandoli tra viòle e mosaici, vini e biscotti del mitico Enzo Cavallo.



Il prossimo evento per il festival sarà il giorno 11 aprile, ore 20.00, con Angelo Floramo che ci parlerà di “Giusto Fontanini, giusto tra gli uomini”, Palazzo dì Toppo Wassermann - Scuola Superiore dell’Università di Udine.