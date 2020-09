Torna Castelli Aperti, alla scoperta della storia del Fvg

Torna con la 34a edizione Castelli Aperti Fvg, l’appuntamento più atteso per conoscere la storia e la tradizione del Friuli Venezia Giulia attraverso manieri, dimore e parchi privati normalmente chiusi al pubblico.



Dopo l’annullamento dell’edizione primaverile a causa dell’emergenza Covid-19, si torna in tutta sicurezza sabato 26 e domenica 27 settembre con 14 dimore su tutto il territorio regionale e due importanti novità: Castello Canussio (Cividale del Friuli) e la Rocca di Monfalcone. Sono due quindi i castelli di proprietà pubblica a partecipare a questa edizione, la Rocca di Monfalcone e il Castello di San Pietro di Ragogna.



Le misure di sicurezza

Grazie all’opera del Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia, manieri normalmente non accessibili si svelano in tutta la loro bellezza, tra saloni nascosti e giardini da fiaba. Grande il lavoro di organizzazione per garantire l’appuntamento con uno degli eventi più amati del territorio e, allo stesso tempo, la sicurezza dei visitatori.



I 14 Castelli Aperti 2020

Le visite saranno organizzate in gruppi poco numerosi: ogni dimora potrà gestire gli accessi con diverse modalità a seconda delle esigenze e degli spazi e alcune saranno visitabili su prenotazione. Sul sito www.consorziocastelli.it saranno pubblicate le regole per l’accesso e per l’eventuale prenotazione per ogni singolo castello.Dieci in provincia diTre in provincia diUno in provincia di



Le due novità

Il Castello Canussio si trova a Cividale del Friuli (UD), l’antica capitale longobarda e punto d’inizio dell’itinerario UNESCO dedicato alle testimonianze di questo misterioso popolo. Il maniero è collocato lungo la linea segnata dalla cinta muraria urbana di epoca romana. Oggi restituito al suo antico splendore, rappresenta un sito di interesse storico, culturale e archeologico tra i più importanti della regione. Le antiche mura romane della città, visibili e visitabili dall’interno del Castello, gli conferiscono un’atmosfera unica nel suo genere.



La Rocca di Monfalcone (GO) è uno edificio di rara bellezza, simbolo della città. La piccola fortezza spicca su una delle alture del Carso, è raggiungibile a piedi dal percorso di Salita alla Rocca, o dal Parco Tematico della Grande Guerra o con il nuovo servizio RoccaBus che porta i visitatori direttamente davanti al fossato veneziano della prima metà del 1500.



Sul sito www.consorziocastelli.it sono consultabili i dettagli dei castelli che aprono, gli orari, il programma completo e le modalità di prenotazione.