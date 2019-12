Torna il presepe galleggiante sul Fiume

Grazie all’iniziativa dell’Associazione Flumen, guidata da Giovanni Del Col, è stato inaugurato sul fiume Fiume, all’altezza del ponte in piazza Marconi, il presepe galleggiante. Una tradizione che è ripetuta per molti anni in passato a Fiume Veneto ma ch, dalla fine degli anni ‘90, si era perduta. Dopo la benedizione di don Davide, alla presenza del sindaco e della giunta, si sono accese le luci della capanna, realizzata grazie al coordinamento di Stefano Biasotto e del Consigliere Comunale di Flumen Alessandro Zannese.

Grande entusiasmo e partecipazione da parte di tutto il gruppo, a cui si è aggiunta la collaborazione di alcuni simpatizzanti che si sono intensamente prodigati e ai quali va rivolto un particolare ringraziamento: Gianni Pasut, Andrea Popolizio, Daniele Zamuner, Vladimiro Pezzutti, Massimo Bedin, con il supporto delle aziende Roberto Carli e Alvaro Pupulin.

"Ognuno, nel suo ruolo, ha messo a disposizione le proprie doti, le proprie energie e il proprio tempo per definire e realizzare il progetto", racconta Del Col. "Il presepe galleggiante sul Fiume vuole ricreare un legame tra il nostro territorio e una rappresentazione simbolica della natività, tradizione della nostra cultura che siamo molto contenti di aver potuto recuperare. Un ringraziamento va rivolto all’amministrazione comunale che ha dato concretezza al progetto, supportando i volontari per le opportune pratiche autorizzative".