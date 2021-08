Torna in quota la Carovana dei Ghiacciai

E' partita ieri, lunedì 23 agosto, e proseguirà fino al 13 settembre 2021, per il secondo anno, la Carovana dei ghiacciai, la campagna ideata e promossa da Legambiente in collaborazione con il Comitato Glaciologico Italiano, per monitorare la salute dei ghiacciai messa a serio rischio dagli effetti dei mutamenti climatici.

Si tratta di un viaggio attraverso le Alpi per raccontare gli effetti dei cambiamenti climatici sui ghiacciai e promuovere la tutela della montagna di alta quota. Monitoraggi, escursioni in quota, conferenze, arte e musica dedicati ai ghiacciai, per riflettere insieme su un futuro sostenibile delle nostre montagne e del pianeta. In Friuli Venezia Giulia appuntamento lunedì 30 e martedì 31.

Il programma della due giorni prevede un’escursione guidata aperta al pubblico, sul ghiacciaio del Canin, e una conferenza stampa dedicata ai media.

Di seguito il programma completo

Lunedì 30 agosto: Escursione ghiacciaio Canin

Ore 9.30 Ritrovo alla telecabina del Canin di Sella Nevea

Ore 10.00 Ritrovo al rifugio Gilberti e partenza per il ghiacciaio del Canin. Monitoraggio e osservazione delle morfologie glaciali con la partecipazione degli esperti Renato Roberto Colucci e Marco Giardino del Comitato Glaciologico Italiano.

In alternativa alla telecabina, il rifugio Gilberti è raggiungibile anche a piedi tramite la mulattiera segnavia CAI 636 e 636/A (700m dislivello, 2 ore circa). Pranzo al sacco Pomeriggio Ore 13.00 Saluto al ghiacciaio: Momento dedicato al silenzioso e prezioso lavoro che svolgono i ghiacciai: riflessioni, musica e poesie ai piedi del Ghiacciaio del Canin.

Ore 16.00 Flash mob alla base della ex pista slalom a Sella Nevea, per un turismo invernale più sostenibile e coerente con le misure di adattamento ai cambiamenti climatici. Per la partecipazione è necessaria l’iscrizione

Martedì 31 agosto, conferenza stampa nella sede di Legambiente Fvg, Via Brigata Re 29, Udine. Per la partecipazione è necessaria l’iscrizione.

Le partecipazione alle attività è gratuita. Eventuale costi (biglietti telecabina, pranzo) saranno a carico dei partecipanti.