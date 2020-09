Torna la Bike Vintage Alpe Adria

Sarà un sabato pomeriggio all’insegna del vintage quello che andrà in scena il 10 ottobre a Sacile. La cittadina sul Livenza, infatti, ospiterà per la prima volta la Bike Vintage Alpe Adria, l’ormai celebre biciclettata non competitiva in abito e bici d’epoca che, nel corso degli anni, ha animato le strade di Udine e Spilimbergo e ora pare aver trovato in Sacile una seconda casa.

La manifestazione organizzata come di consueto dalle tre mitiche Zie dell’Asd Esclamative, dal Comune di Sacile e supportata da PromoTurismoFvg e da Confartigianato Pordenone, permetterà di scoprire gli affascinanti angoli di uno dei centri storici più caratteristici dell’intero Friuli Venezia Giulia in un modo del tutto originale.

Sabato 10 ottobre, infatti, le vie di Sacile saranno animate da un folto gruppo di ciclisti che, armati di bici d’epoca e abiti vintage, prenderanno parte all’unico evento ciclistico non competitivo a tenersi nella nostra regione.

La manifestazione, che ha già richiamato diversi partecipanti da fuori regione, permetterà a tutti gli iscritti di venire accompagnati lungo il percorso da una guida turistica specializzata di Friuli Venezia Giulia Turismo, che spiegherà con dovizia di particolari ogni dettaglio della città.

Ma la Bike Vintage Alpe Adria non è solo cultura, è anche enogastronomia e divertimento. Le tre vulcaniche organizzatrici, Zia Irma, Zia Noemi e Zia Gina, hanno pianificato un percorso che permetterà non solo di scoprire le meraviglie architettoniche di Sacile coi suoi caratteristici scorci sul Livenza, ma darà spazio anche alla tradizione enogastronomica facendo una doverosa sosta alla Tenuta Vistorta e Villa Brandolini d'Adda, dove i ciclisti potranno visitare il meraviglioso parco, la Barchessa e la Cantina, e nel frattempo degustare ottimi calici di vino accompagnati dalla musica dei Bandaròs di Fagagna.

Il Tour ciclistico prenderà il via alle 15 dalla Loggia del Comune di Sacile, e si concluderà attorno alle 19 con un brindisi finale offerto dall'azienda vitivinicola San Simone di Porcia nei bar storici della città: Caffè Commercio e Le Clicò.

Rispetto alle edizioni precedenti gli organizzatori sono stati costretti a ridimensionare il tradizionale programma. "A causa delle restrizioni dovute al Covid-19 - spiega Federica Fasano, deus ex machina della manifestazione - abbiamo dovuto modificare radicalmente l'evento. Avevamo in mente di introdurre diverse novità che avrebbero reso ancora più unica la nostra manifestazione. Con il pieno sostegno del Comune, abbiamo deciso di organizzare comunque la biciclettata, preparando le basi per un'edizione 2021 che si preannuncia decisamente interessante".

Non resta dunque che armarsi di bici d'epoca e tirar fuori dai bauli di casa gli abiti vintage, perchè la Bike Vintage Alpe Adria vi aspetta!

Chi desidera iscriversi può compilare l’apposito form scaricabile dal sito ufficiale della manifestazione o dalla pagina Facebook