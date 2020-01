Torna la campagna 'Sicuri in montagna'

Sensibilizzare i frequentatori ad affrontare la montagna con un approccio il più possibile saggio e prudente. Far conoscere un decalogo di suggerimenti di base per limitare e ridurre la percentuale di rischio e gli imprevisti su terreno impervio e selvaggio. Fare pratica sul terreno innevato e non, in inverno e in estate. E' questo lo scopo di "Sicuri in montagna", l'appuntamento annuale di sensibilizzazione promosso dal Soccorso alpino e speleologico nazionale in collaborazione con il Club Alpino Italiano. Un evento che quest'anno in Friuli Venezia Giulia vede tre importanti occasioni di conoscenza aperte a tutti, a Tolmezzo e a Pordenone.

Si comincia domani, 8 gennaio, a Tolmezzo; al Nuovo Cinema David, alle 20.30, sarà proiettato il documentario ‘Neve e Montagne. La prevenzione del rischio valanghe’, prodotto dalla Regione in collaborazione con Aineva e diretto da Giorgio Gregorio. Durante la serata previsti gli interventi di Anselmo Cagnati, già tecnico Arpav del Centro Valanghe di Arabba, e di Daniele Moro, coordinatore della struttura per la prevenzione del rischio da valanga della regione. La serata è condotta dalla guida alpina Mario di Gallo, già tecnico del Soccorso Alpino di Moggio Udinese.

Lo stesso documentario sarà proiettato venerdì 17 gennaio a Pordenone alle 20.45 all'Auditorium Vendramini con l'intervento dello stesso Daniele Moro e di altri relatori come la guardia forestale Nicola Cesco, con i membri della Scuola di Scialpinismo Val Montanaia e della Scuola di Escursionistmo L. Frisone del Cai di Pordenone, l'avvocato Marco Del Zotto che parlerà di responsabilità civile in attività montane invernali, Luca Diana, capostazione del Soccorso Alpino di Pordenone, e di Carlo Fachin, tecnico del Soccorso Alpino di Pordenone.

Domenica 19 gennaio sarà, invece, la volta di una giornata istruttiva sul campo. L'appuntamento è dalle 9 alle 13 a Piancavallo presso la biglietteria centrale Tremol 1: si affronteranno i temi della stratigrafia della neve, della sicurezza e delle normative in pista, dell'autosoccorso in caso di valanga, della conduzione delle escursioni invernali e del soccorso medico in ambiente innevato con i comportamenti da tenere in caso di incidente.

Per partecipare alla giornata pratica, che prevede la fornitura di materiali (apparecchio Artva e sonda), contattare il 335-5965607 o scrivere una mail a pordenone@cnsas-fvg.it.