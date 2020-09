Torna la Laguna Bike

Annullata per maltempo il 30 agosto, domenica 13 settembre scatta la Laguna Bike, la pedalata da Aquileia a Grado organizzata da Ciclo Assi Friuli in collaborazione con PromoturismoFvg. Il ritrovo per i partecipanti è alle 9 in piazza San Giovanni, ad Aquileia, dove ci si potrà iscrivere, nel rispetto delle norme anti-Covid.

Alle 10, da via Curiel si entra nella pista ciclabile e si raggiungere Break&Bike per un caffè o cappuccino. Poi si continuerà lungo la pista ciclabile AA-FVG1 per raggiungere l’Isolda del Sole, pedalando a bordo laguna. A Grado, spazio per escursioni libere.

Alle 12,30 da piazza Carpaccio (stazione autocorriere) ripresa della pedalata. Lungo il rettilineo che riporterà verso la città del patriarcato non mancherà l'occasione per una sosta rinfrescante. Ad Aquileia si lascerà la pista ciclabile per entrare in centro. La gita si concluderà con un aperitivo in compagnia all’Hotel Patriarchi.

Chi lo desidera, potrà raggiungere la partenza con il servizio Bus+Bici (info Tpl Fvg).