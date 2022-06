Torna la Notte Romantica nei borghi più belli del Fvg

Raccontare lo spirito dei borghi; soffermarsi con occhi diversi in luoghi noti o meno, coccolati dall’arte e dai piaceri della tavola o di un brindisi; cogliere il particolare respiro di spazi abitati da storie comuni e al contempo straordinarie.

Questa è la proposta dell’iniziativa a carattere nazionale Notte Romantica che, dal 24 al 26 giugno, anche in Friuli Venezia Giulia propone un’immersione in realtà che sono davvero luoghi del cuore, capaci di raccontare con delicatezza il territorio e le sue genti, le architetture antiche e gli ambienti naturali: un patrimonio unico che non ha pari in nessun altro paese al mondo.

La Notte Romantica è anche un’occasione per ritrovarsi, per riprendere quella socialità troppo a lungo limitata e per festeggiare assieme l’arrivo del solstizio d’estate, da sempre celebrato in modo propiziatorio con riti e feste e che, attraverso questa iniziativa, trova una nuova forma e declinazione in un contesto accogliente a misura d’uomo.

La musica è il filo conduttore dell’edizione 2022: accompagna uno speciale itinerario nei borghi più belli del Friuli Venezia Giulia, ognuno con delle caratteristiche e delle proposte uniche. Un filo conduttore che in qualche modo vuole essere rappresentazione dei borghi stessi che, proprio come la musica, sono tesi oltre gli steccati di epoche: un piccolo universo di passione, racconti e incontri per aprirsi all’altro.

Dodici le tappe: dallo speciale concerto omaggio al grande Maestro contemporaneo Ennio Morricone di Sesto al Reghena, alle atmosfere romantiche francesi da rivivere a Clauiano con un quintetto di fiati.

Giovani e talentuosi musicisti e musiciste, a Poffabro, a Fagagna, a Sappada si esibiscono nelle cornici più suggestive di questi luoghi; a Gradisca d’Isonzo invece la performance travolgente ed energizzante della street band; e a Cordovado una serata di partecipazione e condivisione con una nuova formazione corale. La romantica chitarra classica è la proposta di un recital intimo e virtuosistico a Strassoldo e un tris d’artisti d’eccezione sono i protagonisti dell’immersione nel mondo fantasioso e divertente dell’operetta a Valvasone.

A Toppo un concerto immerso nell’ambiente circostante e in atmosfere antiche; a Polcenigo, il racconto musicale di emozione e amori che trovano nell’estate la loro stagione più intensa; e a Venzone infine, le parole alte di uno dei poeti più importanti della nostra terra: Pier Paolo Pasolini.

E poi, cene al lume di candela, brindisi sotto le stelle, concorsi fotografici, flash mob e altro ancora per una Notte Romantica imperdibile.

"Anche grazie a eventi come 'La notte romantica nei borghi più belli d'Italia', in questi ultimi anni siamo riusciti a far conoscere e a fare crescere molto la nostra regione sotto il profilo turistico, valorizzando le produzioni locali e l'enogastronomia. Crediamo nell'eccellenza del nostro territorio e nelle sue straordinarie potenzialità: la Giunta regionale, non a caso, in questi quattro anni ha messo a disposizione quasi 400 milioni di euro per i settori commercio-turismo, con notevoli ricadute positive", ha sottolineato questa mattina l'assessore regionale al Turismo e Attività Produttive, Sergio Emidio Bini, intervenuto alla presentazione, con il coordinatore per il Fvg de "I borghi più belli d'Italia", il sindaco di Valvasone Arzene Markus Maurmair, e gli amministratori comunali di Fagagna, Gradisca d'Isonzo, Polcenigo, Sappada, Sesto al Reghena e Trivignano Udinese (borgo di Clauiano).

"Anche a seguito dei confinamenti causati dalla pandemia, le persone hanno riscoperto e apprezzato un turismo dalla dimensione più umana - ha detto Bini -. È cresciuta la ricerca di luoghi più sicuri e meno affilati dove trascorrere le vacanze. Potendo contare su un'invidiabile offerta di turismo lento ed esperienziale, il Friuli Venezia Giulia si attesta tra le regioni più attrattive per i turisti: non è un caso, ma il frutto di un lavoro programmatico fatto dalla Giunta regionale, in sinergia con le amministrazioni locali, le associazioni e i tanti volontari che vivono e amano questo territorio".

"Mai come ora è importante fare squadra - ha detto l'assessore Bini - e promuovere la nostra regione in maniera sistemica, come stiamo facendo con il nuovo claim 'Io sono Friuli Venezia Giulia'. In questo senso 'La notte romantica nei borghi più belli d'Italia' è l'espressione della virtuosa messa in rete di 13 località diverse. La Regione si conferma presente e pronta a supportare iniziative come questa, caratterizzate da un palinsesto ricchissimo e da grande professionalità".

Qui il programma