Torna la Vertical Pradut

L’estate è finita, ma non gli appuntamenti sportivi nella cornice mozzafiato della Valcellina: sabato 1 ottobre, il rifugio Pradut ospiterà “Vertical Pradut”, un raduno amatoriale per mountain bike, e-bike e camminatori.

Il ritrovo è previsto tra le 9 e le 10.30, mentre la partenza sarà libera dal parcheggio di Pian del Muscol a Lesis, frazione di Claut. Diversi i percorsi possibili, segnalati e indicati anche tramite mappa GPX: un percorso facile e adatto a tutti, che si articola su strada asfaltata; un percorso medio, per escursionisti amatoriali, che si snoda lungo un sentiero di montagna; e, infine, un percorso difficile e per esperti, solo per bike, su un tracciato tecnico. L’itinerario per chi sceglierà di affrontare la salita a piedi permette di visitare la grotta Landre Scur con una piccola deviazione. I tracciati saranno disponibili alla partenza con diritto allo sconto sul costo del pranzo in rifugio. I primi cento partecipanti all’arrivo otterranno anche un gadget in omaggio esibendo la mappa.

In occasione del Vertical pradut, dalle 12 alle 14.30 andrà in scena anche uno special live show acustico: protagonisti dell’appuntamento musicale saranno gli Absolute5, una cover band tra le più apprezzate nel panorama delle partyband italiane con all’attivo più di 700 concerti in tutto il territorio nazionale. Energia, movimento, look, carisma e professionalità sono gli ingredienti che rendono unico e coinvolgente lo show che la band propone in ogni live. Il repertorio, a base di famosissime hit internazionali e non, spazia in tutti i generi ed epoche musicali, con grandi arrangiamenti e scrupolosa cura dei suoni, il tutto eseguito interamente dal vivo.

L’evento, patrocinato dall’amministrazione comunale, è organizzato da Polisportiva Claut, Parco Naturale Dolomiti Friulane, Kilometrozero e Elephant creative communication. “Dopo il ‘Dolomiti Friulane Bike’ di agosto, proseguono gli appuntamenti con la bici da montagna come protagonista: vogliamo che Claut diventi un luogo in cui gli a

tleti che praticano questa disciplina possano trovare la risposta alle proprie esigenze e appuntamenti di qualità per trascorrere i propri weekend di sport” ha commentato l’assessora al turismo Elena Leschiutta.