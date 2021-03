Tornano gli incontri con i Giovedì dell’Alpina

I Giovedì dell’Alpina, incontri on-line ideati l’anno scorso dalla Società Alpina Friulana, ritornano anche in questa primavera 2021 con un taglio culturale e dedicato all’attualità.



Saranno cinque gli appuntamenti a cui si potrà assistere in diretta sui canali social della Saf (YouTube e Facebook) e su alpinafriulana.it. Tutti gli incontri, gratuiti e aperti a tutti, cominceranno alle 21.



Il debutto sarà domani, giovedì 1° aprile, con “Il Tagliamento, una via per gli dei, i simboli, gli uomini”, conferenza di Angelo Floramo, scrittore e divulgatore dall’eloquio pirotecnico che promette anche questa volta di catturare la platea, sia pur a distanza. La “lezione” è inserita nel progetto “I segreti del Tagliamento” a cura del Comitato Scientifico. Concluderà la serata Gian Piero Deotto, che presenterà il suo libro fotografico dedicato al fiume che narra per immagini un “viaggio di una goccia d’acqua dalla foce alla sorgente”, edito dalla Società Filologica Friulana.



, con “parlerà della correlazione fra epidemie e ambiente, approfondendo il suo saggio pubblicato su In Alto 100, la rivista centenaria della SAF, così comeseguirà il filo del suo intervento sulle prospettive di sviluppo delle terre alte della nostra regione, anche in relazione ai mutati orizzonti indotti dal cambiamento climatico. Chiusura con, autore delle fotografie della serata.la SAF ospiterà, uno dei leader della conquista tutta nepalese alla vetta del K2 lo scorso 16 gennaio, prima invernale assoluta sulla seconda montagna più alta della Terra. Un incontro, dal titolo “” reso possibile dalla corrispondenza die del console onorario del Nepal in Italia, che saranno in dialogo con Mingma G assieme allo storico, direttore del Museo Friulano di Storia Naturale di Udine e conservatore dell’Archivio Desio. Le immagini delle spedizioni in Karakorum del 1929 e del 1954 e altre immagini storiche tratte dall’archivio si uniranno a quelle della spedizione nepalese dello scorso gennaio, con il commento dei protagonisti.sarà, guida alpina ed esponente dei nuovi alpinismi, a presentarsi questa volta nella veste di scrittore come autore di, suo debutto letterario con Ediciclo Editore, appena uscito con la prefazione di Mauro Corona. In dialogo con lui, due ospiti a sorpresa., “” avrà come protagonista la geologa, scrittrice, alpinista, accademica e straordinaria divulgatricein dialogo conTutti gli incontri sono curati da, promossi dalla Commissione culturale e divulgativa della Società Alpina Friulana che riceve il sostegno della Fondazione Friuli.