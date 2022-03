Tornano i Magici Intrecci Primaverili al Castello di Strassoldo di Sopra

Da 24 anni a Strassoldo si trovano, due volte l’anno, artigiani, artisti, vivaisti e decoratori di nicchia, provenienti da tutta l’Italia, per dare vita ad un magico intreccio tra storia, fantasia, creatività ed ambiente naturale. Dopo due anni di sospensione, venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 aprile ritorna l’evento primaverile al castello di Strassoldo di Sopra. Il week-end delle Palme, nel momento in cui la natura si risveglia dal letargo invernale, l’antico castello spalancherà i portoni per affezionato pubblico, che potrà scoprire espositori selezionatissimi dislocati lungo un filo magico che si dipanerà lungo il pianoterra del corpo principale del castello, il parco, la pileria del riso, il brolo e la cancelleria. Il tutto sarà coronato da diverse belle iniziative collaterali e incantevoli decorazioni in chiave primaverile, che sono da sempre un fattore di forte attrazione degli eventi strassoldini.



Sono previte anche alcune iniziative collaterali cone le Conversazioni sugli antichi frutti del FVG Mostra di galline ornamentali a cura dell'A.F.A. (tutti i giorni, nel brolo), visite guidate per piccoli gruppi agli esterni dei due castelli e alla chiesetta di Santa Maria in Vineis e riservate a chi è in possesso del biglietto d’ingresso all’evento. Altre iniziative sono in fase di definizione.Per acquistare il biglietto online cliccare suPer il momento è necessario il super green pass per le persone che hanno compiuto i 50 anni e la mascherina. A fine marzo, con il termine dello stato di emergenza molte restrizioni potrebbero cadere, ma è probabile che permanga l’obbligo del green pass. L’iniziativa si terrà anche in caso di pioggia, per cui si consiglia un abbigliamento adatto a questi eventi di campagna.Favoriti dal microclima particolare delle zone delle risorgive e dal fatto che i proprietari dei castelli preservano la biodiversità del luogo, curano le aree verdi e non usano pesticidi, i giardini dei castelli di Strassoldo sono ricchi di alberi, essenze, arbusti, piante e fiori e offrono un habitat ideale per una fauna variegata, che si nasconde timidamente quando è presente l’uomo. La lista di questi abitanti è lunga e comprende scoiattoli, ricci, ghiri, talpe, coccinelle, rane, lumache, formiche, topolini, lucertole, ramarri, api, vespe e, d’estate, lucciole, cavallette, libellule e pipistrelli, che volteggiano attorno ai lampioni a caccia di zanzare. Il fiume Taglio ospita alghe e lenticchie di fiume, trote, temoli, cavedani, vaironi e, in alcune zone protette, anche gamberi d’acqua. Gli animali acquatici attirano diversi predatori e la vegetazione offre riparo a una grande varietà di uccelli, legati all’ecosistema fluviale, come cormorani, aironi, martin pescatori, germani reali, gallinelle d’acqua, falchi, passeri, gabbiani, tortore, rondini, cornacchie, merli, pettirossi, gazze, cinciallegre e storni. Nella campagna circostante e nel bosco dell’adiacente Castello di Strassoldo di Sotto ci sono anche caprioli, lepri, volpi, puzzole e diverse altre specie.