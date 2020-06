Tornano le avventure di Laguna Experience

Dopo questi mesi durissimi di stop forzato il battello Santa Maria ritorna in navigazione, con diverse proposte per un’estate a base di sole, mare, passeggiate sulla spiaggia, sport, pesca, cultura, storia, natura tramonti mozzafiato, musica, pesce fresco e buon vino. Laguna Experience quest’anno si fa in quattro, per offrire a tutti la propria forma ideale di vacanza attiva e all’aria aperta. Dal 2 luglio al 14 settembre capitan Nico Pavan, maranese doc e grande esperto di tradizioni locali, mollerà gli ormeggi da Lignano Sabbiadoro e da Marano Lagunare per partire in esplorazione di un territorio di rara bellezza paesaggistica, ricco di storia e tradizioni.

Ogni martedì si va alla scoperta della storia di Marano Lagunare, con la visita al Museo della Laguna, una passeggiata libera al mercato settimanale e una degustazione del tipico vino prodotto nelle valli da pesca, con l’iniziativa Laguna Shop&Wine. Partenza da Lignano Sabbiadoro alle 9.15, con arrivo a Marano Lagunare alle 10 e ritorno a Lignano Sabbiadoro alle 13.15.

Di mercoledì e venerdì, con Laguna Beach&Fishing, visita alla spiaggia dell'Isola delle Conchiglie: 7 km di spiaggia libera e selvaggia per passeggiare sul bagnasciuga e dar sfogo alla voglia di tintarella. Se i bambini o i papà si annoiano, possono sperimentare la pesca con una Fishing Experience. Si sale sul Motoscafo Pinta e si va a pescare con le reti, come dei pescatori professionisti. La partenza è da Marano Lagunare alle 8.30 e da Lignano Sabbiadoro alle 9.15. Arrivo sull’isola delle Conchiglie e sosta libera, o pesca a bordo del motoscafo, fino alle 15.30. Rientro a Lignano alle 16 e a Marano alle 16.45, con possibilità di pranzo a bordo.

Il giovedì l'appuntamento è con la storia, vista e raccontata con l'ormai collaudato Laguna History. Si naviga alla volta di Aquileia, attraversando le lagune di Marano e Grado, e il battello Santa Maria si trasforma in una macchina del tempo, ripercorrendo le rotte dei nostri antenati. Visita guidata della Basilica Patriarcale e degli scavi archeologici, laboratori di mosaico per i più piccoli e degustazione di cioccolato per tutti. Partenza alle 8.15 da Marano Lagunare e alle 9 da Lignano Sabbiadoro, con arrivo ad Aquileia alle 11. Ritorno alle 16 a Lignano Sabbiadoro e alle 16.45 a Marano Lagunare.

La luna, le stelle e le mille luci in lontananza saranno la cornice del Laguna Moonlight Cruise, crociera serale accompagnati dalle chiacchiere del Comandante Nico e da una musica di sottofondo. Una fragrante pizza, gustata in mezzo al mare, per una serata alternativa. Tutti i martedì e venerdì sera, con partenza da Marano alle 19.30 e da Lignano alle 20.

Per chi ama la musica jazz e il buon pesce, infine, l'appuntamento sarà con Laguna Jazz dal 6 al 13 agosto: ogni giorno, al calar del sole, straordinari musicisti si esibiranno sul ponte panoramico del battello, regalandovi emozioni e vibrazioni uniche.

In tutti questi itinerari viene garantita la distanza interpersonale di un metro, pertanto è necessaria la prenotazione al 3396330288 (Nico, anche con WhatsApp) oppure info@battellosantamaria.it. Per il programma completo www.battellosantamaria.it.