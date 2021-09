Tornano le Giornate Europee del Patrimonio a Miramare

Dopo il successo delle passate edizioni, sabato 25 e domenica 26 settembre tornano le Giornate Europee del Patrimonio, promosse dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea con lo scopo di avvicinare un pubblico sempre più vasto al mondo dei beni culturali. Il tema di questa edizione richiama al principio dell’inclusione, con lo slogan “Patrimonio culturale: tutti inclusi!!” In occasione delle due giornate il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare offre un ricco programma di eventi da non perdere.



Sabato 25 settembre dalle ore 19.00 apertura straordinaria serale del Castello con ingresso al prezzo simbolico di 1 € (ultimo ingresso ore 22.00). Alle 19.30 l’immancabile appuntamento con la rassegna “Concerti al Castello” in collaborazione con l’associazione Arte e Musica. Il Castello di Miramare ospiterà nella splendida Sala del Trono “Nel mezzo del cammin di nostra vita”, lettura – concerto per voce recitante e flauti, a cura di Elena Zegna (voce) e Ubaldo Rosso (flauti e viola da gamba). Prenotazione obbligatoria scrivendo all’indirizzo: artemusica2011@hotmail.it (fino ad esaurimento dei posti disponibili).



visite guidate straordinarie, a cura del personale tecnico del Museo, agli Appartamenti del duca d’Aosta, alla Torretta del Castello e al Bagno Ducale, che apre per la prima volta al pubblico dopo il recente restauro. Le visite guidate, programmate alle ore 10.00, 11.00 e 12.00, sono offerte gratuitamente dal Museo e incluse nel biglietto d’ingresso al Castello.Il numero di posti disponibili è limitato per questioni di sicurezza, pertanto è obbligatoria la prenotazione scrivendo a eventi.miramare@beniculturali.it Sarà possibile prenotarsi fino a venerdì 24 settembre alle ore 14.00. La prenotazione si intende confermata previa ricezione di una mail di conferma da parte del Museo. L’ingresso al Castello di Miramare e a tutti gli eventi in programma sarà consentito soltanto ai visitatori in possesso di Certificazione Verde COVID-19.