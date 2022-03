Tour di Palmanova per 50 guide turistiche

Venticinque guide turistiche oggi e altrettante domani, visiteranno Palmanova alla scoperta dei nuovi percorsi di visita, delle nuove attività da proporre ai visitatori e dello sviluppo infrastrutturale e tecnologico che il Comune sta realizzando sui Bastioni e in città. Le “Giornate delle guide turistiche”, realizzate su iniziativa dell’Amministrazione comunale in collaborazione con PromoTurismoFVG, sono una due giorni di visite guidate tradizionali e passeggiate tematiche, percorsi naturalistici sui bastioni e passeggiate narrative dedicate a 50 guide turistiche professioniste aderenti ad associazioni di categoria regionali o autonome.

“Palmanova è una meta turistica che, anno dopo anno, sta crescendo sempre più, sta strutturando una sua offerta turistica, sta incrementando promozione e visibilità. Oggi presentiamo agli operatori del settore turistico attivi in regione, i tradizionali e i nuovi percorsi di visita, come i tour sui Bastioni e nelle gallerie di contromina, le nuove attività che qui si potranno svolgere, come la visita alle Lunette Napoleoniche, tra cui una dedicata al mondo delle api, o le visite nauralistiche”, commenta Silvia Savi, assessore con delega a turismo e cultura.

“Stiamo lavorando per incrementare significato e fruibilità alle bellezze che la storia ci ha lasciato, attrezzandole tecnologicamete tramite sistemi multimediali che permettando ai turisti di fare viaggi nel tempo virtuali. Viverne la storia, conoscere l’evoluzione che la città stellata ha avuto nel tempo, entrare nei meccanismi di ingegneria militare alla base della Fortezza, permetterà così ai visitatori di avere un’esperienza unica e indimenticabile”.

La città fortezza, che quest’anno celebra i 5 anni di ingresso nel patrimonio Unesco avvenuto il 9 luglio 2017, propone percorsi storici e naturalistici con elementi esperienziali e formativi, in particolare approfondimenti sulla flora e la fauna, con tappa didattica alla lunetta delle api, passeggiate narrative con laboratori creativi per bambini.

Il percorso di visita dedicato alle guide turistiche ha toccato Porta Udine e l’acquedotto veneziano, le gallerie veneziane di rivellino e bastione Donato, il belvedere e la caserma Filzi. A seguire Porta Cividale con sosta alla scoperta del leone marciano salvato dalla furia napoleonica, una passeggiata naturalistica con spiegazione della flora e della fauna dei bastioni fino alla lunetta delle api e a quella degli Amici dei bastioni con visita alla galleria napoleonica, ancora poco conosciuta. Poi il Cimitero austro-ungarico di Porta Aquileia e Piazza Grande.