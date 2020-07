Tour fotonaturalistico alla scoperta degli orsi in Slovenia

Una “full immersion” di tre giorni, adatta a tutti, nelle foreste meglio conservate e incontaminate della Slovenia, che ospitano la più alta densità di orsi bruni in libertà d’Europa. Un viaggio dedicato agli appassionati di natura e fotografia, con l’assistenza del fotografo professionista Gabriele Menis che affiancherà i partecipanti per scoprire e immortalare i segreti delle foreste abitate da orsi bruni, lupi, linci e altri grandi mammiferi. Il tutto con il massimo rispetto per gli animali e l’ambiente in cui vivono. Gruppo massimo 8 persone.

Previste anche delle sessioni di caccia fotografica e osservativa in speciali capanni per cercare di immortalare - con alta probabilità e in totale sicurezza - gli orsi bruni liberi nel loro ambiente naturale.

Clicca qui per il programma completo