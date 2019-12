Tour guidato a Borgo Clauiano

Domenica 8 dicembre ore 10.30: visita al Borgo di Clauiano e alla mostra “Figurazione Contemporanea Ermanno Rossi – Giovanni Gabassi”.

Itinerario pedonale attraverso uno dei Borghi più belli d’Italia per scoprire la vecchia centa, lo sfuei e ascoltarne la storia, accompagnati dalla guida turistica Maria Trevisi.

Nel Borgo medievale, dove la Serenissima ha lasciato importanti tracce del suo dominio, le abitazioni di “pieris e claps” raccontano i segreti celati dietro i portali e alcune apriranno le porte ai visitatori.



Ritrovo alle 10.15 a Clauiano di Trivignano Udinese (via Filanda 1), presso la Art Exhibition Gallery che ospiterà la prima parte del tour, in compagnia degli artisti che espongono le opere pittoriche e si raccontano, in occasione dell’ultima giornata di apertura.



Info e contatti:

Accesso gratuito / info@clauianomosaics.com / pagina face book @clauianomosaics oppure @associazioneculturalelapis