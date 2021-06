Tra Castello di Duino e baia di Sistiana

Ha preso il via, nello scenografico contesto della baia di Sistiana, una nuova iniziativa dedicata alla scoperta delle bellezze del territorio e dei suoi prodotti tipici. La proposta è targata Asd Grmada – Seayou di Malchina, in collaborazione e con il contributo del Comune di Duino Aurisina, e prevede la visita al Castello di Duino, l’escursione sul sentiero Rilke e l’esplorazione con il Sup della Baia. L’esperienza si conclude a bordo di barche a vela, sulle quali è allestito un ristoro enogastronomico con la presentazione dei prodotti d’eccellenza del Carso.

L’evento è stato inaugurato dal Sindaco di Duino Aurisina, Daniela Pallotta, alla presenza degli organizzatori e del personale formato e addestrato della Polizia di Stato, che garantisce la sicurezza dei partecipanti a bordo delle due moto d’acqua e concorre con la Capitaneria di Porto alla sicurezza a mare dei diportisti nel golfo di Trieste.

E' inoltre attivo, fino a settembre, nell’ufficio del Marina di Portopiccolo, l’apprezzato servizio dei controlli di frontiera per le partenze e gli arrivi dai Paesi extra Schengen, con il rilascio dei permessi d’espatrio per i diportisti.