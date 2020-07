Tra gli olivi... sul ‘mare’ interno

Residenza Olivo è una struttura completamente nuova che si trova sulla sponda collinare orientale del Lago di Garda, in provincia di Verona. Da qui è possibile raggiungere il centro storico di Garda con una passeggiata di soli 20 minuti, l’ideale per chi vuole scoprire il territorio senza rinunciare alla comodità.

Gli ospiti hanno a loro disposizione una grande area piscina con ombrelloni e sdrai, una piscina idromassaggio, una lavanderia, una zona bar, una zona fitness e una terrazza panoramica con angolo barbecue. Non da ultimo, il residence è dotato di un parcheggio con una colonnina di ricarica per auto elettriche.

Grazie alla sua posizione strategica, Residenza Olivo è un ottimo punto di partenza non solo per raggiungere i parchi divertimento del Garda, ma anche per fare escursioni, visite e attività nei dintorni.

Residenza Olivo offre diverse soluzioni di tipo Bilo Plus, Bilo Top e Trilo Plus. I 36 appartamenti di nuovissima costruzione sono dotati di tutti i comfort e presentano uno stile moderno ed elegante.

Le camere più grandi possono ospitare fino a 6 posti letto. Dispongono tutte di cassaforte, aria condizionata, riscaldamento, tv satellitare, lavastoviglie, cucina con piastre elettriche, forno a microonde, connessione wi-fi. E tutti gli appartamenti hanno un balcone o una terrazza arredati.