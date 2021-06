Camminata meditativa, domenica 4 luglio, dal titolo "Tramonto sul Castello di San Giovanni di Flagogna", in Comune di Forgaria nel Friuli.

Il ritrovo per i partecipanti è alle ore 18 presso il posteggio della Stazione ferroviaria di Flagogna (in fondo a via Stazione).



Dettagli, programma e contatti per prenotazione (obbligatoria per partecipare) al link.



Al termine, c'è la possibilità di cenare presso l'Albergo Trattoria "Alla Posta" di Anduins (menù tipico o pizza): per aderire, è richiesta la prenotazione specifica entro sabato sera.