Trasporti, a Trieste riprendono le linee notturne

Cambiano, a Trieste da lunedì 11 maggio, gli orari del servizio di trasporto pubblico locale. Vengono in particolare ripristinate le corse serali dopo le 21 e torna a funzionare la linea 16 fra piazza Oberdan e viale Campi Elisi (con passaggi in via Von Bruck), che era fra le linee sospese in virtù dell’emergenza in corso. Inoltre è stata incrementata la frequenza della linea 29 fra piazza Goldoni e via Svevo, una delle direttrici dove in questi giorni si sono registrati i maggiori carichi. Rimangono al momento sospese le linee 13 (sostituita dalla linea 22), 14 (sostituita dalla linea 4), 17 (sostituita dalla linea 17/), 19 e 28 (sostituita dalla linea 30). Proseguono le navette point-to-point per le imprese e gli enti che ne hanno chiesto l’attivazione, e il lavoro di progettazione dei servizi a chiamata che prenderanno avvio il giorno 18 maggio. Tutti gli orari sono pubblicati sul sito di Trieste Trasporti, da dove è possibile scaricarli in formato pdf.