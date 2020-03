Trasporti e Coronavirus, fermata obbligatoria

Mezzi fermi e non certo per problemi meccanici, perché tutto si è bloccato nel giro di pochi giorni. Alessandro Ciani di Buja, titolare dell’azienda di autoservizi a conduzione famigliare, cerca di affrontare la situazione con tutta la serenità possibile, ma la situazione è piuttosto difficile: “Da metà febbraio e fino a fine marzo - conferma l’imprenditore - tutti i servizi che avevamo in programma sono stati disdetti. Cancellate le gite scolastiche, cancellate le trasferte in aeroporto per gli studenti che si recano all’estero. L’ultima gita con un pullman risale alla seconda settimana del mese scorso. Poi più nulla.

E anche il settore dei servizi con autovettura è praticamente fermo: ne usufruivano le aziende per chi arrivava dall’estero, ma ovviamente ora anche i viaggi di lavoro sono stati limitati allo stretto indispensabile. Non possiamo fare altro che aspettare che passi questa tempesta. Il pensiero corre al terremoto. Anche in quei giorni tutto si bloccò di colpo”. Ciani commenta la notizia appena arrivata del blocco ulteriore delle scuole fino al 15 marzo: “Si tratta di misure sulle quali è inutile discutere perché la salute viene prima di ogni cosa. Tuttavia, se e equando le scuole riprenderanno a funzionare, per noi sarà tardi nel senso che molto difficilmente ci sarà il tempo per riorganizzare gite. E’ una situazione seria, per la salute e per il lavoro”. (a.d.g.)