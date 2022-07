Trasporti facilitati per i concerti al Parco San Valentino

La manifestazione musicale Pordenone Live è entrata nel vivo dell’Estate a Pordenone con i suoi concerti sul palco del Parco di San Valentino, programmati fino a sabato 16 luglio prossimo. Stessa location, altra rassegna ospitata nel polmone verde cittadino a partire dal 19 luglio: la 31esima edizione del rinomato Blues Festival.

Si prevede un’affluenza record in città per ascoltare dal vivo i beniamini del panorama musicale e godersi una ritrovata atmosfera divertente e spensierata dopo due anni di limitazioni e grigiore.

Ecco perché sono stati potenziati i collegamenti per i cittadini e soprattutto per chi giunge a Pordenone da fuori città.

Per chi può, arrivare in treno è ancora più conveniente; Trenitalia infatti metterà a disposizione nei giorni 8, 12 e 17 luglio dei treni aggiuntivi per permettere il ritorno al termine dei concerti: treno 94365 Pordenone 0:25 – Venezia 1:55; treno 94366 Pordenone 0:35 – Udine 1:10.

Per raggiungere la stazione sono stati predisposti degli speciali bus navetta in partenza dall’uscita del parco alla fine dei concerti. Il biglietto costerà come una corsa urbana, ovvero 1,35 euro.

Chi vuole raggiungere i concerti e l'ingresso al parco dei San Valentino, che ricordiamo essere in via Interna, a piedi dalla stazione, ci impiegherà appena 15 minuti.

Gsm terrà aperti h24 i parcheggi Vallona, Corte del Bosco, Oberdan nelle date dei concerti.

Pordenone Turismo propone inoltre dei pacchetti di agevolazioni e sconti molto interessanti per chi vuole non solo partecipare ad uno dei concerti, ma anche visitare Pordenone e il suo territorio soggiornando una o più notti in città.

Per dubbi, curiosità o informazioni sui concerti, il consiglio è di consultare il sito del Comune di Pordenone alla pagina estate.comune.pordenone.it con la programmazione dell’Estate e le rassegne musicali, oppure contattare il numero 0431 510393 o scrivere alla mail info@azalea.it