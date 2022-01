Trasporti in Fvg, ancora corse sospese

Con l’entrata in vigore dell’obbligo di Green Pass per tutti i lavoratori e del rapido diffondersi dei contagi, anche tra il personale conducente, Tpl Fvg comunica agli utenti che in queste settimane non è possibile garantire la regolarità del servizio. Sull’intero territorio regionale potrebbero verificarsi interruzioni, sospensioni, ritardi e mancate coincidenze, anche non programmate.



A tal fine, Atap Pordenone ha aggiornato l’elenco delle corse che non saranno effettuate, o che saranno effettuate parzialmente, a partire da martedì 18 gennaio 2022, nelle giornate dal lunedì al venerdì e da sabato 22 gennaio. Anche Arriva Udine ha aggiornato l'elenco delle corse urbane e corse extraurbane sospese.



Per ridurre al minimo i possibili disagi per l’utenza, prima di mettersi in viaggio, si invita a consultare l'elenco, disponibile sui siti internet(alla sezione “ Riduzione dei servizi causa Covid-19 ) e(alla news “Avviso importante: dal 15 ottobre possibili disservizi”).Dal 14 gennaio sono sospese due fermate a, in direzione Dardago,. Le corse dirette a Polcenigo effettuano il percorso regolare.Per ulteriori informazioni si contatti il numero verde 800.052.040 (040/9712343 da rete mobile).