Trasporto locale, ecco la nuova ordinanza

Il governatore del Fruli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha firmato l'ordinanza contingibile ed urgente n. 15 relativa al Trasporto pubblico locale (Tpl). Tra le novità più significative vi sono l'articolazione dei servizi, in particolare per quelli urbani di Trieste, sia la capacità dei mezzi. Viene prevista l'attivazione di uno specifico tavolo di lavoro sul trasporto scolastico e confermata la cabina di regia del Tpl.

Entrando nel merito dell'ordinanza, viene confermata l'obbligatorietà all'uso della mascherina (o di una protezione per naso e bocca) su tutti i mezzi, nelle stazioni e alle fermate. Nel caso del trasporto extraurbano saranno occupabili tutti i posti lungo i finestrini, su entrambi i lati dell'autobus.

Per quanto riguarda i servizi, l'andamento dei dati sui viaggiatori rilevati dalla cabina di regia ha registrato già nella scorsa settimana un significativo incremento di passeggeri trasportati per i servizi urbani di Trieste (oltre 26% dei viaggiatori ante emergenza Covid-19), mentre le altre realtà regionali hanno fatto rilevare ancora numeri significativamente inferiori. In ragione di ciò, tenuto conto dei limiti nei passeggeri trasportabili, l'ordinanza prevede che entro il 25 maggio si proceda ad una attivazione del 100% dei servizi della Trieste Trasporti, mentre negli altri contesti della regione vengono confermati i servizi attuali e si procederà a modifiche seguendo l'evoluzione della domanda.

Le disposizioni dell'ordinanza riguardano anche le norme di utilizzo per gli impianti di risalita, per la mobilità marittima e per il trasporto non di linea e indica le regole per l'utilizzo dei luoghi di interscambio (stazioni, autostazioni, fermate).

Per quanto concerne il trasporto degli studenti per il prossimo anno scolastico, la nuova ordinanza anticipa l'istituzione di un tavolo di lavoro regionale comprendente tutti i soggetti interessati.