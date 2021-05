Trasporto locale, verso lo stop l'1 giugno

"I lavoratori del trasporto pubblico locale del Friuli Venezia Giulia chiedono un rinnovo contrattuale in linea con le giuste aspettative dei lavoratori e con i risultati del settore, che ha visto, in particolare nella nostra regione, un significativo aumento dei livelli di produttività e il consolidamento della qualità del servizio ai cittadini". È quanto dichiarano da Roma il segretario della Filt-Cgil Fvg Valentino Lorelli e Marco Sosol, coordinatore del traporto pubblico locale, oggi nella capitale a guidare la delegazione regionale che ha partecipato al presidio organizzato dai sindacati di categoria Cgil, Cisl, Uil, Cisal e Ugl in vista dello sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, proclamato per il 1° giugno.

"Il traporto pubblico di questo paese – aggiungono Lorelli e Sosol –necessita urgentemente di una riforma organica, che dovrà intervenire sulle risorse e le regole del comparto. Il mancato rinnovo del contratto, questione che si ripropone puntualmente ad ogni scadenza e anche in piena pandemia, è infatti una delle conseguenze di un sistema che non funziona".

Quanto allo sciopero del 1° giugno, proclamato per 24 ore, in regione coinvolgerà tutti i dipendenti delle quattro aziende di trasporto pubblico, Apt Gorizia, Atap Pordenone, Trieste Trasporti e Arriva-Saf Udine, e ovviamente si svolgerà nel rispetto dei servizi essenziali da erogare agli utenti e delle relative fasce orarie di garanzia.