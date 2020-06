Trasporto pubblico, entra in azione il Tpl Fvg

Da oggi, giovedì 11 giugno, il consorzio Tpl Fvg subentra alle quattro precedenti società - Apt, Atap, Saf e Trieste Trasporti - nella gestione del servizio di trasporto pubblico locale in Friuli Venezia Giulia.

Il passaggio comporterà diverse novità, sia nell’utilizzo del servizio e sia nella struttura degli orari. Ecco le principali.

Dall’11 giugno saranno messi in vendita i nuovi biglietti e abbonamenti contrassegnati dal marchio di Tpl Fvg: chi fosse ancora in possesso di titoli di viaggio non ancora utilizzati (o utilizzati solo in parte), potrà continuare a usarli fino al 31 dicembre 2020, senza bisogno di sostituirli; dopo il 31 dicembre 2020 i vecchi biglietti non avranno più alcuna validità e non potranno più essere utilizzati né sostituiti o rimborsati.

Gli abbonamenti e i tesserini identificativi già in possesso dei clienti saranno validi fino alla loro naturale scadenza e non sarà necessario sostituirli.

I biglietti e gli abbonamenti di Tpl Fvg possono essere acquistati su tutto il territorio regionale e non più solo all’interno della singola unità di gestione provinciale: resta inteso che i titoli di viaggio danno diritto a beneficiare esclusivamente del servizio indicato sugli stessi (servizio urbano, servizio extraurbano, singole tratte, servizio marittimo, ecc.);

a differenza dei biglietti precedenti, i nuovi biglietti di Tpl Fvg non hanno più una scadenza.

I biglietti e gli abbonamenti di Tpl Fvg non riportano il costo del titolo ma un codice associato alla tipologia di servizio e alla relativa tariffa: i prezzi sono pubblicati sul sito internet di Tpl Fvg, a bordo dei mezzi e nelle rivendite di titoli di viaggio.

Tpl Fvg mette a disposizione della clientela un sito internet e un servizio clienti (che risponde invece al numero verde 800 052040, operativo ogni giorno, festivi compresi, dalle 6 alle 22), , attivi dall’11 giugno. E' importante consultare con attenzione le novità del servizio con particolare attenzione alle nuove modalità di validazione dei titoli di viaggio elettronici.

Tpl Fvg ha infine una nuova mobile app per Android e iOS dalla quale è possibile pianificare il viaggio e acquistare biglietti con diverse modalità di pagamento: tutte le precedenti applicazioni delle singole aziende non potranno più essere utilizzate.