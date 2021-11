Trasporto urbano, a Monfalcone torna la 'Linea Storica'

A Monfalcone, da lunedì 8 novembre, è ufficialmente entrata in funzione una nuova linea autobus che è chiamata Linea Storica, perché attiva già 30 anni fa e successivamente cancellata. Ora che è stata ripristinata va ad arricchire il servizio di trasporto pubblico urbano con una nuova tratta, più fermate ed un collegamento funzionale verso la stazione dei treni.

Oggi il Sindaco Anna Maria Cisint ha verificato la funzionalità viaggiando sull’autobus che collega collega San Polo – Aris - largo Isonzo – Panzano – stazione – Panzano – Largo Isonzo – San Polo, lungo le 41 fermate complessive previste dall’intero percorso nei due versi. Undici di queste sono nuove attivazioni per il servizio urbano, che si traducono in 500 chilometri in più al giorno, ridotti a 200 nel weekend.



Il servizio parte alle ore 6.15 dalla stazione e alle 6.40 da San Polo, mentre l'ultima corsa dalla stazione alle 20.30 e da San Polo alle 20.55. Gli autobus sono dotati di monitor interno che segna tratta e collegamenti e messaggio vocale alle fermate.



Cambia la frequenza della Circolare Centro

Orari della linea storica

“L’obiettivo di questo intervento è di rendere più agevole il collegamento di alcune aree periferiche e dei rioni con i principali punti di interesse come la stazione, l’ospedale, il cimitero e il centro, per rispondere puntualmente alle esigenze di mobilità degli anziani in particolare, in modo da incentivare ulteriormente l’utilizzo del trasporto pubblico e di migliorarlo a vantaggio di tutti i cittadini”, ha dichiarato il sindaco Anna Maria Cisint.“Allo stesso tempo rappresenta anche un ulteriore passo affinché l’utilizzo del bus diventi una scelta non obbligata ma consapevole per tutti i cittadini – sottolinea Cisint -, puntando ad una mobilità più sostenibile all’interno delle nostre città, favorendo la diminuzione del traffico automobilistico privato e la conseguente riduzione della necessità di parcheggi oltre che delle emissioni nocive”.In sopralluogo con il Sindaco gli assessori Asquini, Garritani, Volante, i tecnici Englaro e Ceschia, il presidente Caterina Belletti e lo staff di Apt Gorizia.La nuova linea denominata storica parte dal passato, riprendendo alcuni elementi delle linee urbane degli anni Settanta/Ottanta, e integrandosi nel presente dell’attuale contesto del servizio urbano compiendo un passo verso il futuro, in un’ottica di miglioramento complessivo della rete.L’attivazione della linea ha comportato una razionalizzazione della frequenza della Circolare Centro, nell’ottica generale di revisione del servizio ed in considerazione della disponibilità dei nuovi collegamenti diretti, in precedenza realizzabili solo mediante coincidenza in centro. Dall’8 novembre, quindi, le corse del mattino della Circolare Centro partiranno ogni 15 minuti, invece che ogni 10.Oltre alle fermate di Largo Isonzo, da segnalare per il centro città la fermata di viale San Marco 43 in direzione Panzano, in via Valentinis quella ubicata nei pressi del comando dei vigili del Fuoco, utile anche per gli interscambi con il servizio extraurbano ed il parcheggio ed infine, nei pressi della Casa Albergo due punti di sosta in via Manlio.Prime corse in partenza da San Polo alle ore 6.15, 6.50, 7.20 e poi ogni 20 minuti fino alle ore 13.00 ed ogni 30 fino alle ore 20.30 nei giorni feriali, mentre nei festivi corse ogni 60 minuti dalle ore 7.25 alle ore 19.25, ultima corsa ore 20.30.Prime corse in partenza dalla stazione ore 6.40, 7.15, 7.45 e poi ogni 20 minuti fino alle ore 13.25 ed ogni 30 fino alle ore 20.55 nei giorni feriali, mentre nei festivi corse ogni 60 minuti dalle ore 7.50 alle ore 19.50, ultima corsa ore 20.55.Le fermate in area Cantieri si trovano a circa 10 minuti di viaggio dalla stazione ferroviaria.