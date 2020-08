Trekking del Ricordo a Udine

L’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD), Comitato Provinciale di Udine, come nei due anni precedenti, organizza il Trekking del Ricordo. Si tratta di una “Slow urban walk”, ovvero di una camminata urbana lenta con accompagnatore in lingua italiana e dialetto istro-veneto. Collaborano all'evento l'Associazione Insieme con Noi, la Parrocchia di San Pio X e la Parrocchia della Beata Vergine del Carmine, dove si tennero decine di matrimoni di esuli ospiti del Centro smistamento profughi di via Pradamano, attivo fino al 1960. L’evento si tiene con poche tappe e in sicurezza con le norme anti-Covid19, ossia obbligo di mascherina a coprire naso e bocca, distanziamento di oltre un metro da ogni partecipante, divieto d’abbraccio o di stretta di mano.

Il tema scelto per il 2020 è: “Istria, Fiume, Zara, Praga, Budapest, esodi europei, 1920-1956”. Non c’è stato solo l’esodo degli italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia sotto la pressione titina, che coinvolse oltre 350mila individui dal 1943. Nel dopoguerra ci sono state consistenti fughe clandestine dalla Jugoslavia, dalla Cecoslovacchia e dall’Ungheria, dopo l’insurrezione di Budapest del 1956, cui la città di Udine intitolò il viale cittadino tra piazzale D’Annunzio a piazza Patriarcato. Programma Trekking del Ricordo – “Istria, Fiume, Zara, Praga, Budapest, esodi europei, 1920-1956”.

Accompagnatore: Elio Varutti, Vicepresidente ANVGD di Udine; sabato 29 agosto 10.30 (in caso di maltempo rinviato al 31.8.2020).

Iscrizione obbligatoria telefonando allo 0432 506203 o con e-mail: anvgd.udine@gmail.com Spese di iscrizione: 3€ * Partenza dal Parco Martiri delle Foibe, via Bertaldia, ultime iscrizioni, “L’esodo italiano dalla Dalmazia degli anni Venti”, Bruno Bonetti, segretario ANVGD di Udine.