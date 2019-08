Tremori nepalesi

Venticinque aprile 2015, 11.56 del mattino fuso orario del Nepal. Ci sono un prima e un dopo. Il prima.

Si scende rapidi verso la capitale Katmandu sfidando nubi di fumo sprigionate da camion, auto e moto. Il caos è totale e al tempo stesso affascinante. Il glorioso arco himalaiano è un pensiero distante, qui la natura è annientata da una densità urbana e architettonica tremenda. La meta finale di questo giorno di maggio del 2013 è Bhaktapur antica capitale nepalese, pochi chilometri ad est da quella odierna.

Un biglietto per entrare in una città abitata sembra una bizzarria. Parcheggiato lo scooter ai piedi di una stamberga abitata da insetti che per tre notti daranno del filo da torcere, ci si tuffa in un mondo che ben presto rende legittimo il pagamento per l’accesso.

La piazza Durbar è il luogo che attira come un magnete l’attenzione di chiunque giunga a Bhaktapur. L’area è circondata da gioielli architettonici risalenti al diciassettesimo secolo, capolavori degli artisti Newari che hanno lasciato una ricca eredità architettonica in tutta la valle di Katmandu. Buddismo e Induismo prosperarano in Nepal e tra il 1500 e il 1800 sbocciarono artisticamente producendo edifici, religiosi e non, di altissima qualità.



La lista delle gemme che si affacciano sulla piazza o nelle immediate vicinanze è lunga: il palazzo delle 55 finestre, il tempio di Taleju, il Mini Tempio di Pashupati, la statua di Hanuman, la fontana Naga Pokhari, la strabiliante porta d’oro cosi riccamente decorata da lasciar sbalordito anche un bimbo francese di otto anni che non vuole andarsene da lì.

Mattoni, roccia, tronchi e bronzi in un mix che è il marchio di fabbrica della civiltà della valle di Katmandu. Il colore rossastro si mescola alle tinte brune degli infissi che non sono semplici fori per far passare aria e luce ma sono occasioni per ricamare intarsi graziosi e delicati.

Bhaktapur è viva, Bhaktapur respira, Bhaktapur è una finestra aperta sul passato, Bhaktapur ti entra dentro. Camminando lungo vicoli e strade antiche si assiste all’opera di artigiani sapienti. C’è chi tesse la stoffa, chi picchia duro con martello e scalpello su tronchi nodosi o chi con maestria lavora la ceramica. E’ un’esposizione reale del mondo culturale nepalese. Con leggiadria il passato continua a esistere e il veleno del presente non sembra in grado di ferire Bhaktapur. Quando alla sera un gruppo di vecchi siede ai piedi di un tempio ed intona una melodia antica come atto finale di un pomeriggio di socializzazione, allora anche il gruppetto di giovani intenti a osservare i loro telefoni svanisce e soccombe a questa manifestazione di cultura tradizionale.

Il dopo. La notizia giunge al risveglio da qualche parte lungo la costa orientale del Messico. “Scossa di terremoto colpisce il Nepal”. Che si tratti di una catastrofe di proporzioni gigantesche appare lampante fin da subito. Si leggono numeri impressionanti solo in parte mitigati dall’orario, poco prima di pranzo, e dal giorno della settimana, sabato, con le scuole chiuse.



Un profondo stato di malinconia prende il sopravvento. Le immagini della visita a Bhaktapur riaffiorano più chiare che mai. La scossa di magnitudo 7,8 le ha smosse e riportate in cima alla pila di fotogrammi di viaggio.

Si leggono i reportage sulle testate principali, ma l’occhio si rifiuta di guardare le immagini che accompagnano i testi: troppa paura di vedere l’arte trasformata in macerie.

Che sarà rimasto di tutti quei templi? E la melodia dei vecchi sotto il porticato avrà ancora mura secolari contro cui rimbalzare?

“La mia Bhaktapur non c’è più, i danni sono numerosi, chissà come ci si può rialzare. Non erano solo edifici sono le cassaforti del nostro essere e del nostro passato. Il terremoto le ha violate”, recita cosi una email ricevuta da un amico giornalista di Bhaktapur. Lui se ne andrà ferito nell’anima a Londra. Le immagini allegate all’email non verranno mai aperte. Meglio lasciare scintillare quelle gemme nel mondo dei ricordi.



Paolo Zambon è l’autore di due libri “Inseguendo le ombre dei colibrì” e “Viaggio in Oman”