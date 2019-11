Treni, chiesta la rimozione dei vertici regionali Trenitalia e Rfi

Sono a dir poco infuriati i pendolari friulani che ogni giorno viaggiano per lavoro o motivi di studio lungo la rete ferroviaria regionale. Quella di oggi è stata una giornata campale o, come l'hanno definita loro stessi, da girone dantesco, tra guasti, ritardi, informazioni lacunose e vaghe, corse cancellate e lavori programmati. Questa volta, però, il Comitato Pendolari dell'Alto Friuli non fa sconti e chiede senza giri di parole "che i vertici regionali delle Direzioni di Trenitalia e Rfi vengano rimossi dall’incarico".

"Un guasto all’alimentazione ad un treno dell’Alta Velocità in partenza dalla stazione di Udine ha coinvolto l’alimentazione aerea, mettendo ko tutta la circolazione - si legge in una nota del Comitato Pendolari Alto Friuli -. Il black out ha coinvolto tutti i treni da e per Udine dalle 6 di mattina fino alle 9 e 30. A mettere in ginocchio ulteriormente la circolazione in piena fascia pendolare sono stati anche i lavori di manutenzione programmati nella località di Venezia Mestre Ospedale ed un guasto a Mestre, che ha causato pesanti ritardi tra i 30 e i 106 minuti ad altri 6 treni. Un bollettino di guerra che ha coinvolto la linea Tarvisio-Udine-Cervignano-Trieste, la Udine-Venezia e la Trieste-Udine. Pesantissimi i disagi per gli utenti, che a quell’ora si stima fossero tra i 10 e i 15mila in viaggio. Sotto accusa ancora una volta il servizio informativo di RFI e Trenitalia, il quale è andato completamente in tilt".



Un girone dantesco quello vissuto dai pendolari in stazione a Udine dove "regnava l’anarchia, con continui ordini e contrordini, in perfetto stile Fantozzi, con passeggeri che salivano e scendevano le scale delle banchine dei binari - continuano i pendolari -".



"Quello di oggi è solo l’ultimo episodio dopo due settimane assolutamente da dimenticare per i pendolari. Già nei giorni scorsi avevamo inviato varie note a Trenitalia e alla Regione FVG, evidenziando la pesante situazione, che ha fatto fare un grande passo indietro al servizio Fs, che fino all’estate registrava buone performance sia per puntualità che per affidabilità. Oltre ai frequenti guasti all’infrastruttura fs, sotto accusa è l’organizzazione di Trenitalia e di RFI. Non sono giustificabili scene da “circo Togni” con passeggeri abbandonati e personale di bordo che funge da parafulmine senza istruzioni da parte delle sale operative - denuncia il Comitato Pendolari Alto Friuli -.



I pendolari condannano "l’approccio di RFI e Trenitalia incapaci a reagire tempestivamente" colpevoli di non aver mai chiesto scusa per i disagio arrecati ai tanti che quotidianamente si recano al lavoro o a scuola in treno e chiedono "che i vertici regionali delle Direzioni di Trenitalia e Rfi vengano rimossi dall’incarico per dare una scossa all’ambiente evidentemente sfiduciato e allo sbando organizzativo. Chiederemo agli AD di Trenitalia e di Rfi di garantire una maggior attenzione alla situazione del FVG, regione che a breve dovrà bandire la gara per il trasporto pubblico su ferro. Se Trenitalia vorrà la riconferma del contratto questa sicuramente non è la strada giusta".



In mattinata è stato avvisato dei disagi sia l’Assessore regionale alla Mobilità, Graziano Pizzimenti, sia l’ufficio regionale competente che già prima delle 8 aveva inviato una nota a RFI. La prossima settimana verrà convocato dalla Regione il Tavolo dei Pendolari, con Trenitalia e Rfi, dove i Comitati dei Pendolari chiederanno alla Regione di studiare una forma di ristoro per gli utenti che hanno subito i disagi a novembre.



"Una situazione assolutamente imbarazzante che necessità di una pronta reazione - concludono i pendolari -, rimboccandosi le maniche e lavorare a testa bassa, senza giustificazioni".