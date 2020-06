Treni, domenica 14 scatta l'orario estivo

Da domenica 14 giugno entra in vigore l'orario estivo per le corse ferroviarie. "L’offerta estiva 2020 dei treni regionali in Friuli Venezia Giulia", spiegano da Trenitalia, "è programmata in maniera dinamica e attenta a soddisfare le esigenze di mobilità di pendolari e turisti. Il nuovo orario vede incrementati a 133 i convogli circolanti in un giorno feriale (rispetto ai 99 della Fase 2 dell’emergenza sanitaria). In particolare, ai treni normalmente previsti nelle fasce pendolari sulla relazione Trieste - Udine, ne sono stati aggiunti 11 dell’orario invernale, per scongiurare l’eventualità di sovraffollamenti".

Dal 15 giugno torna anche il Frecciarossa 1000 9430 Roma (17.35) – Udine (23.05) e dal 16 il Frecciarossa 1000 9409 Udine (6.47) – Roma (12.25).

"Molta attenzione viene dedicata all’offerta del weekend, con collegamenti verso le principali attrazioni turistiche oltre che verso la ciclovia Alpe Adria in ragione della crescente domanda di trasporto biciclette (nel 2019 caricate sui treni in FVG oltre 38mila bici, +21,5% rispetto al 2018). Il cicloturismo infatti è in costante crescita e viene incoraggiato da Trenitalia con i collegamenti Treno+Bici. Da questa domenica, fra Trieste e Tarvisio entreranno in servizio due nuove carrozze completamente rinnovate e appositamente attrezzate per il trasporto di 64 bici ciascuna. Dotate di tutti gli accessori necessari agli amanti delle due ruote, varchi di accesso maggiorati, rastrelliere, cinghie di sicurezza e prese di corrente per la ricarica delle biciclette elettriche, circoleranno tutti i sabati e le domeniche sui regionali 21000 Trieste (7.28) - Tarvisio (10.07) e 6049 Tarvisio (15.53) - Trieste (18.08)".

Prosegue la collaborazione tra Trenitalia e FUC. Grazie agli orari coordinati con la linea Udine - Cividale del Friuli, che consentono nel capoluogo friulano l’interscambio con i treni da e per Pordenone, Venezia e Trieste. Per raggiungere l’incantevole città medievale è possibile acquistare comodamente il biglietto combinato direttamente sui canali di vendita Trenitalia.

Il servizio sulle linee Sacile - Maniago e Casarsa - Portogruaro sarà effettuato con autocorse sostitutive e gli orari attuali anche nel periodo estivo. Viene riattivato il servizio di autocorse fra Pinzano e Maniago, con orari utili per le coincidenze da e per Sacile a Maniago. Il servizio si effettuerà tutti i giorni, festivi compresi, fino al 12 settembre.

A chi sceglie di trascorrere le proprie vacanze in Italia alla scoperta del territorio nazionale, Trenitalia riserva interessanti tariffe speciali e riduzioni che favoriscono l’uso del treno lasciando a casa l’auto privata e dimenticando lo stress da traffico e parcheggio con benefici anche per l’ambiente.

Confermate quindi la “promo Weekend FVG”, che consente di viaggiare il sabato e la domenica con lo sconto del 20% sulla tariffa ordinaria all’interno della Regione Friuli Venezia Giulia e la “promo Sacile - Maniago”, con riduzione del 50% del costo del biglietto di corsa semplice. La nuova “Estate Insieme” permette di viaggiare dal 24 giugno su tutti i treni regionali senza limitazioni e per ogni destinazione, fra le 12 del venerdì e le 12 del lunedì, con un unico biglietto a 49 euro per quattro weekend, mentre la “Estate Insieme XL” lo consente per tutti i weekend estivi con un unico biglietto a 149 euro.

“Promo Junior” per tutta l’estate 2020, bambini e ragazzi fino a 15 anni viaggiano gratis ovunque sui treni regionali. “Plus 3 e Plus 5” Alla scoperta delle meraviglie d’Italia con le promo che permettono di organizzare un tour personalizzato. È possibile viaggiare 3 o 5 giorni consecutivi (tariffe 40 o 60 euro), a partire dal giorno di inizio, con un numero illimitato di viaggi su tutti i treni regionali indipendentemente da origine e destinazione.

"La combinazione ferro/bici è vincente e l'introduzione sulla linea ferroviaria Trieste-Tarvisio di due carrozze porta-biciclette va nella direzione voluta dalla Regione di favorire la mobilità sostenibile, a tutto vantaggio della salute dei nostri cittadini. Questa mobilità è capace di intercettare il turismo del Nord Europa, con beneficio tangibile per la nostra l'economia". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti alla stazione ferroviaria di Trieste Centrale dove sono state presentate, nell'ambito della collaborazione tra la Regione e Trenitalia, le due nuove carrozze completamente rinnovate e appositamente attrezzate per il trasporto di 64 bici ciascuna e attive da domenica 14 giugno. Al taglio del nastro con il direttore di Trenitalia Fvg Elisa Nannetti, Pizzimenti ha ricordato che le nuove carrozze si aggiungono al servizio Mi.Co.Tra sulla linea Trieste-Villaco - momentaneamente sospeso per il blocco dovuto alla pandemia - e "offrono un'opportunità in più per chi vuole scoprire il viaggio treno/bici, con la sua carica emozionale unica".