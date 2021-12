Trenitalia annuncia il nuovo orario invernale

Nuovo orario invernale 2021-2022 al via da domenica 12 dicembre per Trenitalia. Le novità sono state presentate oggi a Milano da Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia.

I collegamenti e le iniziative del nuovo orario intendono innanzitutto favorire gli spostamenti quotidiani in treno in totale sicurezza, estendendo l’installazione dei dispenser Amuchina, oltre che sui treni Regionali, anche su Frecce e Intercity confermando tutte le altre misure di profilassi già adottate sin dai primi giorni del periodo pandemico come la differenziazione fra porte di entrata e di uscita dei treni.

Il nuovo orario ha l’obiettivo di consolidare la ripartenza del turismo anche durante le festività natalizie e tutto il prossimo inverno. L’offerta di Trenitalia è orientata a soddisfare sia gli spostamenti a breve raggio con i collegamenti Regionali, sia quelli a medio e lungo raggio con Frecce e Intercity, connettendo fra loro le tre porte di accesso del Paese: stazioni, porti e aeroporti.

Parte dalla primavera la novità pensata per il turismo leisure, il nuovo collegamento Muggia Link, lo speciale servizio treno+battello che consentirà di raggiungere da Trieste il caratteristico porticciolo di Muggia, a un passo dalla Slovenia.

In Friuli Venezia Giulia è confermata l’attuale offerta ferroviaria per Regionali, Frecce e Intercity. Come pure restano attivi i servizi a favore del cicloturismo con “Alpe Adria Line” sulla linea Trieste - Udine - Tarvisio e il “Trenobici delle Lagune” fra Trieste e Venezia, con 12 collegamenti durante il periodo estivo, grazie a una carrozza appositamente attrezzata al trasporto di 64 biciclette.

Confermati anche il servizio intermodale treno+bus “Lignano Link” e l’interscambio a Udine con i treni FUC per Cividale. Circoleranno ancora i quattro treni transfrontalieri Trieste - Lubiana, due dei quali prolungati a Udine.

Tutti i Regionali e la maggior parte delle Frecce e Intercity fermeranno a Trieste Airport, l’hub trasportistico a servizio dell’aeroporto. Come di consueto, anche nel 2022 l’offerta di trasporto ferroviario sarà potenziata in occasione delle principali manifestazioni di interesse regionale, Friuli DOC, Gusti di Frontiera, Barcolana e Festa della Zucca.

PROMOZIONI. Se si sceglie di viaggiare senza limitazioni su Trenitalia Regionale, per qualsiasi destinazione nei weekend, dal 18 dicembre al 27 marzo, è possibile acquistare la promo Weekend Insieme a soli 22 euro. Nello stesso periodo, ogni ragazzo fino a 15 anni viaggia gratis il sabato e la domenica con la promo Junior Weekend, se accompagnato da adulto over 25 pagante.

Se invece si desidera organizzare il proprio tour personalizzato alla scoperta del Bel Paese con i treni regionali, le promo Italia in Tour dell’orario invernale permettono di spostarsi per 3 giorni senza limiti a 29 euro e per 5 giorni senza limiti a 49 euro, mentre per i ragazzi il prezzo è di 15 euro per 3 giorni e 25 euro per 5 giorni.

E per i titolari di un abbonamento regionale è confermata la Promo Viaggia con Me, per viaggiare in due ovunque al prezzo di un solo biglietto.

In occasione di alcune Giornate mondiali e internazionali, si potrà viaggiare con lo sconto del 50% sui biglietti di corsa semplice acquistati attraverso il canale on line. Appuntamento domenica 16 gennaio con la Giornata Mondiale della Neve e domenica 20 marzo per festeggiare la Giornata Mondiale della Felicità.

Infine, da febbraio sul sito trenitalia.com e su App Trenitalia sarà possibile acquistare un nuovo speciale Pass per viaggiare illimitatamente in un’intera Regione per un mese, pensata per coloro che si spostano quotidianamente per lavoro o affari verso destinazioni sempre diverse, o per chi voglia, nel proprio tempo libero, viaggiare alla scoperta delle meraviglie nella propria regione.