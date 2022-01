Trent'anni di lavoro all'aeroporto di Ronchi dei Legionari. Un traguardo importante quello che accomuna sette dipendenti di Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa.

Si tratta di Adriana Macorini, coordinatore del terminal, Luca Tortul e Roberto Volpato, entrambe impegnati nell'assistenza agli aeromobili, che, nel 2020 erano arrivati a questa tappa, ma anche di Michele Capone, addetto alla gestione delle operazioni volo, Michela Demarin, impiegata nella direzione generale, Fabiano Guanin, addetto all'officina e di Silvano Virgolin del settore assistenza agli aerei. Essi, i trent'anni, li avevano raggiunti nel 2021.

I sette fedelissimi sono stati premiati nei giorni scorsi dal presidente, Antonio Marano e dall'amministratore delegato, Marco Consalvo, i quali hanno avuto per loro parole di elogio e di ringraziamento per la lunga attività svolta all'interno dell'azienda.

La dirigenza aeroportuale, annualmente, premia i propri dipendenti che per ben 30 anni di carriera hanno contribuito ai successi ed alla crescita dello scalo ronchese. Un atto non formale, ma dettato dalla volontà di valorizzare queste presenze, di affermare quanto le risorse umane siano indispensabili per l'attività.

Il lockdown del 2020 aveva purtroppo interrotto la tradizionale cerimonia di premiazione, ma, all’inizio di quest’anno, la dirigenza ha voluto premiare uno ad uno i dipendenti che nel 2020 e nel 2021 hanno raggiunto questo importante traguardo, per un momento di incontro a segno di ripresa e di sguardo verso il futuro.