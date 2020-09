Trieste, a caccia dei fantasmi di Cittavecchia

Alla scoperta di una Trieste misteriosa e delle sue leggende, tra case infestate, bizzarre apparizioni e culti che si perdono nella notte dei tempi. L'Ambassador di PromoturismoFvg Lisa Deiuri ci fa scoprire la Cittavecchia dei fantasmi.

"Per me, che sono appassionata di letteratura gotica, leggende e magia, visitare una città significa anche scoprirne il lato misterioso, quello che si nasconde dietro alla storia ufficiale. Trieste è la città perfetta: che lo debba alla sua lunga tradizione massonica, allo spiritismo che qui attecchì e fiorì o alla sua bellezza, davvero capace di stregare, da Cittavecchia ai Castelli di Miramare e Duino, fino ai remoti boschi del Carso, è tutto un susseguirsi scoperte. D'altra parte, non è un caso che la nostra città sia, insieme a Praga, Londra, Venezia e Torino, una delle capitali europee dell'occulto... Leggi il resto del racconto di viaggio

