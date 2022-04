Trieste Airport, ok alla conferma di Antonio Marano

La Giunta per le nomine del Consiglio regionale ha espresso parere favorevole a larga maggioranza - tutti d'accordo, eccetto due astensioni di altrettanti Gruppi di Opposizione - alla conferma di Antonio Marano a presidente della società Aeroporto Friuli Venezia Giulia.

Alla Giunta per le nomine è stato reso noto che, sotto la sua precedente presidenza, Aeroporto Fvg ha conseguito i seguenti risultati di esercizio: 304.324 euro nel 2016; 2.991.624 euro nel 2017; 1.456.486 euro nel 2018; 2.359.286 euro nel 2019; meno 1.437.443 euro nel 2020.

Inoltre, nel 2019 è stata decisa la cessione del 55% di capitale sociale di Aeroporto Fvg a favore della holding 2i Aeroporti, che detiene partecipazioni nei concessionari di alcuni dei principali scali italiani, tra cui quelli di Milano, Napoli, Torino, Bologna. A seguito di tale trasferimento di quota, i componenti degli organi societari si dimisero affinché la nuova compagine societaria potesse esprimere i propri rappresentanti in base ai nuovi equilibri. Già allora, la 2i Aeroporti aveva proposto che la società fosse amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 componenti, riservando alla Regione Friuli Venezia Giulia la designazione del presidente e di un componente del CdA.

L'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, ha sottolineato "il buon lavoro svolto da Marano in una fase storica contrassegnata dalla pandemia che ha ridotto gli spostamenti delle persone e quindi anche il traffico aereo. Proprio in un'ottica di rilancio, la professionalità e l'esperienza di Marano potranno guidare lo scalo regionale verso un recupero delle quote di mercato, come per altro indicato nelle linee di indirizzo di gestione della Giunta regionale".

Una ripartenza, come ha osservato l'assessore, che troverà nel socio privato di maggioranza (la holding 2i Aeroporti) una partnership capace di attuare delle scelte adeguate alle opportunità di sviluppo offerte dalla situazione post-Covid.

Marano, classe 1960, originario di Tarvisio e nato a Villach (Austria), è laureato in diritto internazionale e vanta una lunga esperienza nel mondo bancario e finanziario, ma anche in quello delle infrastrutture (Creditanstalt Finanziaria, Commerzbank, Autostrade, Cir e Unicredit, fra le altre aziende in cui ha lavorato). Prima di diventare presidente dell'aeroporto è stato amministratore delegato a Milano di Tangenziale Est Esterna S.p.A. e di Partners 4 Energy.